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    首頁 > 政治

    蔣萬安狂繞圈避答鄭麗文是否站台 周軒酸「對鄭閃避點滿了」

    2026/05/20 14:54 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。 （記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安與新北市長參選人李四川，兩人一同視察無菸城市指定負壓式吸菸室，會前並先接受媒體聯訪。 （記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今（20）日與同為國民黨籍的新北市長參選人李四川，視察心中山商圈的負壓吸菸室。政治工作者周軒透露花絮，大酸「蔣萬安對鄭麗文閃避點滿了！」

    周軒在臉書PO文表示，本日蔣萬安與李四川視察台北市負壓吸菸室現場，記者問蔣萬安，昨天市長去宜蘭幫忙輔選，但鄭主席沒有出席，會擔心親中影響選情嗎？那之後台北造勢會邀請鄭主席來站臺嗎？蔣萬安回，他會昨天在下班之後到宜蘭幫宗憲，最主要宗憲是好朋友，他的邀請當然義不容辭前去幫忙，另外太太是宜蘭人，蔣萬安是宜蘭的女婿，所以昨天去也算是回娘家，那很可惜昨天不是拜三，要不然就去清溝夜市，因為這非常熱鬧，而且很多的美食，但最重要我想下班時間，好朋友需要幫忙，我想該幫的忙一定不會少。

    當記者提問蔣萬安會邀請鄭主席嗎？蔣萬安回「這個要尊重這個候選人本身，那昨天宗憲邀請我，那我剛好有時間 允許下班的時候就到宜蘭去。」旁邊工作人員：好我們謝謝大家謝謝，周軒酸「鄭麗文呢？」

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