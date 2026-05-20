就職2周年》若與川普對話 賴清德提4點：盼對美軍購持續

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。（記者塗建榮攝）

美國總統川普透露他將與「目前治理台灣的人」談話後，很快會做出對台軍售的決定，外界關注是否與總統賴清德通話。賴總統今（20日）表示，他有責任說出台灣心聲，包括中華民國台灣是主權獨立國家，中國才是台海和平穩定的破壞者，而台灣對美軍購是維護和平的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

賴總統今天上午召開執政兩週年記者會並發表談話。媒體詢及，川普在川習會後表示，想要和「那個現在治理台灣的人」談談，有看法解讀川普希望與賴總統直接通話，賴是否願意與川普對話？以及最想與川普說些什麼？

請繼續往下閱讀...

對此，賴清德回應，台灣跟美國的溝通管道向來暢通，但如果有機會，他有責任說出台灣社會的心聲。自己會強調幾點，第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者。

賴清德表示，第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，引起了印太區域緊張情勢的升高。第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平；國防力量的提升、對美的軍事採購，是維護台灣安全之外，也是維護台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行。」

最後，賴清德強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權力併吞台灣，台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁，因此非常期待台美、還有台灣跟民主國家能夠更共同合作，促進台海的和平穩定、以及區域的和平安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法