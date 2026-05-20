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    首頁 > 政治

    中國多家航空增兩岸航點 國台辦盼恢復西安、蘭州航班

    2026/05/20 10:53 記者陳鈺馥／台北報導
    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    中國東方航空、春秋航空、山東航空等公司，陸續宣布將自7月起恢復或新增往返台中、高雄的直飛航班。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，希望台灣方面盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，進而全面取消對兩岸航空運輸的不合理限制。

    今年7月1日起，中國東方航空將恢復成都直飛台中清泉崗機場的航線，中國春秋航空也計畫7月4日開通寧波往返高雄小港機場的航線；山東航空則規劃，在7月23日至10月24日期間，新開青島往返台中清泉崗機場航線。

    朱鳳蓮在國台辦記者會表示，「我們一直在積極推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」，據其了解，東方航空、春秋航空、山東航空擬自今年7月起分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中直航航線。

    朱鳳蓮聲稱，這些是中國航空公司積極響應兩岸民眾需求的具體措施，是便利兩岸人員往來和促進兩岸交流合作的好事，「我們大力支持」。

    朱鳳蓮呼籲，希望台灣方面順應民意，盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，進而全面取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。

    對於中國的航空公司新增兩岸航班，陸委會日前指出，經洽交通部民航局，中國籍東方航空公司依現有相關規範，向民航局提出「台中-成都」定期航班申請核准，係在兩岸已開放定期航班之航點基礎上增班。

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