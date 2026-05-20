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    首頁 > 政治

    就職2周年》賴總統承諾「更謙卑傾聽」 顧好4面向讓台灣無可取代

    2026/05/20 10:56 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今發表就職二週年談話，宣示未來他會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革。（記者塗建榮攝）

    賴清德總統今發表就職二週年談話，宣示未來他會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革。（記者塗建榮攝）

    賴清德總統今發表就職二周年談話表示，未來他會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革，以更穩健的步伐守護國家，他要顧好台灣在世界上的位置，讓台灣無可取代，台灣的力量，不在於人口多寡，而在於人民的自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己的方向。

    賴期許年輕人 以創意、專業和行動打開台灣的未來

    賴清德表示，他要特別對年輕朋友說：30年前，上一代台灣人民用勇氣打開民主的大門；30年後，希望你們用創意、專業和行動，打開台灣下一個世代的未來。作為總統，他會支持年輕人，繼續投資教育、科技、文化、運動與國際交流，讓年輕人不必離開台灣才看見世界，也讓世界因為台灣年輕人的創造力而看見台灣。你們的勇氣，就是台灣繼續前進的動力。

    賴清德也特別恭喜台灣作家楊双子撰寫、金翎翻譯的《台灣漫遊錄》， 榮獲國際布克獎，這是他們繼美國圖書獎之後，再次奪得國際文壇大獎。這代表台灣的年輕人已經擁有實力在世界的舞台發光發熱。

    總統允諾 打造台灣成為安居樂業的好所在

    賴清德說，他也要對所有辛苦工作的國人說：政府知道你們的壓力，也知道改革的成果必須更快、更實際地落實到每個家庭。我承諾政府會一步一步把基礎打穩，把制度補強，把資源用在最需要的地方，打造台灣成為安居樂業的好所在。

    賴清德說，未來他會以更謙卑的態度傾聽人民，以更堅定的意志推動改革，以更穩健的步伐守護國家。他要帶領執政團隊，繼續把國家安全顧好，把經濟體質顧好，把人民生活顧好，把台灣在世界上的位置顧好，讓台灣無可取代。

    「台灣的力量 在於人民的自由意志」

    賴清德最後用一段話與全體國人共勉：「台灣的力量，不在於人口多寡，而在於人民的自由意志；不在於聲量高低，而在於價值清楚；不在於國土大小，而在於我們始終沒有放棄自己的方向。」

    他說：「台灣是一個良善的國家，是願意承擔責任、值得世界信任的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔。讓我們團結一致，守護民主，追求和平，創造繁榮。讓我們以總統直選30年的民主自信，勇敢追求未來；用這一代人的努力，為下一代留下更安全、更自由、更公平、更有希望的台灣。」

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