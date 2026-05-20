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    首頁 > 政治

    柯志恩投彈劾總統同意票還嗆權力傲慢 陳其邁：民生最重要、政治其次

    2026/05/20 10:43 記者王榮祥／高雄報導
    柯志恩投彈劾總統同意票嗆權力傲慢!陳其邁喊話民生最重要、政治其次。（記者王榮祥攝）

    柯志恩投彈劾總統同意票嗆權力傲慢!陳其邁喊話民生最重要、政治其次。（記者王榮祥攝）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩投下彈劾總統賴清德同意票，強調是對撕裂政治、權力傲慢的宣示；高雄市長陳其邁今喊話民生議題較重要，可少些政治炒作。

    柯志恩再投下彈劾總統賴清德同意票後發文，強調這票不只是對賴清德個人不信任，更是對撕裂政治、仇恨治理與權力傲慢的一次正面宣示，歷史會記得。

    陳其邁今天舉苗栗縣為例，總統賴清德訪是苗栗時，縣長當面爭取預算；高雄情況也一樣，從財政收支劃分法到總預算編列，總共一般補助加計劃型補助共減少174億元，對地方發展嚴重衝擊。

    陳其邁強調，民生、地方比較重要，而不是一些政治題的炒作，所以（立院）應回到民生問題、來解決地方發展的一些法案預算，地方都希望能夠趕快通過。

    尤其像台船工會也站出來講話，高雄傳統產業很多，也是軍工產業重鎮，把這些無人機潛水艇的預算刪掉，會影響到高雄產業發展。

    他提醒中央總預算更關係著中央對地方的補助，沒有補助、什麼也動不了，這部分他覺得很重要，民生最重要，政治是其次問題。

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