卓榮泰酸預算刪了敵就來！ 馬文君反擊錯誤建軍：錢編了戰力卻沒形成

國民黨立委馬文君。（資料照）

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度國防部預算，國民黨立委馬文君因提案刪除、凍結多項無人機及潛艦等相關預算，引發外界批評。行政院卓榮泰昨備詢時更酸「把預算刪掉，敵就來了」。對此，馬文君今表示，台灣目前最大的國防問題不是預算不足，而是許多軍購案「錢編了、案子過了，戰力卻遲遲未形成」，綠營慣性將軍購包裝成「台灣之盾」，並把監督打成削弱國防，但立法院反對的是錯誤建軍，國防部應正視真正的戰力問題。

馬文君指出，台灣現在最大問題，不是國防預算不夠，而是很多武器、裝備錢編了、案子過了，戰力卻遲遲沒有真正形成。綠營現在很喜歡把所有軍購案都包裝成「台灣之盾」，甚至把監督預算、要求國防部說明，通通打成「削弱國防」，但她要很清楚地說，大家不是反對建軍，而是反對錯誤建軍。

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馬文君表示，她質詢時先追問今年預計返台的F-16V，到底有沒有完整的電戰系統，有沒有配置電戰莢艙？因為過去國防部一直告訴國人，66架新購的F-16V具備內建式電戰能力，所以F-16A/B的電戰升級案才因此調整，結果到了現在，國防部卻連今年將抵台的戰機，究竟配備了什麼系統、是否完整到位都講不清楚，這就是現在最大的問題。

馬文君指出，F-16A/B升級案延宕逾10年仍未完成，66架F-16V至今也未全數交機；刺針飛彈追加採購2121枚，預算編了2年，金額也從130億暴增到690億，但至今仍未收到美方發價書，即使立院已編列預算，若美方發價書未到，軍購仍無法如期取得，這也是此次軍購條例討論發價書的最大癥結。此外，潛艦國造進度一再延後、魚雷未到位，M1A2戰車即將交貨，但訓場工程尚未完成，這些都不是政治問題，而是真正的戰力問題。

馬文君質疑，國防部將愛國者飛彈、IBCS系統、天弓三型及新型雷達等都納入「台灣之盾」，但究竟有多少已完成整合、接戰測試及聯合作戰能力建構，還是仍停留在採購、等待發價書與交貨階段？她強調，國防不是採購清單，更不是口號，立院通過7800億元軍購條例，不是只要有預算就好，而是要能夠部署、作戰、能保衛台灣的完整戰力。

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