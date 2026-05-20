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    首頁 > 政治

    傅崐萁開球挨轟！網友灌爆：他有關心過棒球？

    2026/05/20 11:12 即時新聞／綜合報導
    2026味全龍花蓮首場賽事，邀請國民黨團總召傅崐萁擔任開球嘉賓。（擷取自味全龍臉書）

    2026味全龍花蓮首場賽事，邀請國民黨團總召傅崐萁擔任開球嘉賓。（擷取自味全龍臉書）

    今年球季中華職棒在花蓮只安排兩場例行賽，昨（19）日首場賽事由味全龍擔任主場球隊對戰台鋼雄鷹，賽前邀請國民黨團總召傅崐萁開球，不料在網上出現批評聲浪。

    味全龍昨天在官方臉書表示，2026味全龍花蓮首場賽事，邀請立法委員傅崐萁擔任開球嘉賓，開球捕手則由花蓮出身的龍將曾聖安擔任，兩人攜手為當日比賽投出精彩好球。發文並稱「傅崐萁長期深耕花蓮，也持續關心在地棒球發展。感謝委員的支持，讓棒球熱情能在花蓮持續扎根、代代傳承。」

    該文引發網友熱議，不少留言質疑，「球團不能找花蓮出身的退役選手來開球嗎？龍隊應該也不少一代龍的花蓮出身選手吧。」「花蓮受人尊敬的人才那麼多居然找個最顧人怨的來開球」，「長期深耕？作亂還差不多吧！」「昆奇哥有關心過棒球過嗎？」

    更有「龍迷」直言：「身為死忠龍迷真的很不樂見，球場是神聖的地方欸。」「如果我事前知道邀請他們，我希望球團可以讓我退票。」另有網友建議，「找季將軍開球更好一百倍」，「找花蓮傳奇投手劉義傳開球不是很好嗎？」

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