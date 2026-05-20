就職2周年》賴總統：國防預算受阻衝擊現狀 追加預算強化無人機戰力

總統賴清德就職2周年談話。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今發表就職二周年談話時表示，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力，台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家。

賴清德表示，這兩年來，政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力，提升全民防衛韌性，建立更完整的國土安全網絡。國防改革不只是武器更新，更包括人力、訓練、後勤、制度與社會支持的全面強化。

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賴清德指出，我們增加國防投資，因為警覺威脅更甚以往，不是為了挑釁，而是為了避免戰爭；我們強化自我防衛，不是為了升高衝突，而是為了保護人民；我們與理念相近國家合作，不是為了對抗任何人，而是為了維護台海與印太和平穩定。

賴清德說，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

「台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家」，賴清德說，這不僅僅是他對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。

賴清德提到前陣子，他登上首艘國造的海鯤軍艦，看到的不只是一艘潛艦，而是無數工程人員、國軍弟兄姊妹日夜無休、承受壓力所完成的國防自主成果。海鯤軍艦承載的，是台灣不向壓力低頭的勇氣，也是我們用自己的雙手，為下一代打造安全家園的決心。

賴清德也向國軍弟兄姊妹表達最高敬意，無論是在海上、空中、山區、外島，還是在每一個看不見的崗位，國軍守護的不只是邊境與領空，更是兩千三百萬人民安心生活的日常。國家的安全，來自國軍的專業、紀律與犧牲奉獻。身為三軍統帥，他會繼續做國軍最堅定的後盾，讓國軍有更好的裝備、更好的訓練、更好的照顧，也讓軍人受到社會應有的尊敬。

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