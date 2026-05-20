讚賴清德總統就職兩年國防經濟表現佳 陳其邁：藍綠眼鏡應放下。（記者王榮祥攝）

總統賴清德今就職兩週年。高雄市長陳其邁指出，日前民調顯示總統在國防、經濟面表現佳，也算是總統期中考；他喊話各界應把藍綠眼鏡放下，持續強化國防、發展經濟，才是國人的期待。

陳其邁說，台灣目前在整個地緣政治、跟全球供應鏈層面都面臨重大挑戰，尤其地緣政治部分，因為中國不斷軍演與加強軍備，不僅對台灣安全造成影響，甚至對周邊國家也都造成某種程度的不平衡，所以包括日本、菲律賓都在增加自我防衛能力。

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他認為賴清德總統不僅在台灣的國防安全、或者是帶領台灣在產業轉型與成為AI技術大國上，這些努力都具體反映國防支出與股市表現，國防、經濟的表現做得都非常好，兩年的時間其實也剛好顯示在日前公布的民調，也算是期中考的成績。

陳其邁進一步喊話，未來的兩年也希望朝野更加和諧，尤其不跟藍綠有關的像是國家總預算 、國家安全、經濟發展等政策，都應該是沒有藍綠問題，不能說藍的就反對國防。

他喊話朝野應把這個藍綠的眼鏡放下來，為了國防安全、經濟發展，大家共同努力，這才是國人共同期待。

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