陳清龍酸整天創新名詞騙選票 葉耀元連3問轟爆：白營更會騙

葉耀元教授。（資料照）

美國總統川普在「川習會」後表示，不希望台灣宣布獨立，而是要維持現狀。兼任民進黨主席的總統賴清德17日表示，所謂「台獨」兩個字的意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並強調，有主權才有國家、有台灣才有中華民國。不過，民眾黨立院黨團總召陳清龍批評，整天創造新名詞，台獨意涵一變再變，是為騙選票。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元犀利三個問題反問白營，痛斥「說真的，我沒有看過比民眾黨更會騙選票的政黨」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，他上一篇文章已經講清楚台獨黨綱的部分，接下來詢問民眾黨以下3個問題：

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第1、作為一個獨立的政黨，請問你們除了在立法院裡面當小藍，隨著國民黨起舞，你們還幹過什麼事情？

第2、請問貴黨的核心價值到底是什麼？你們除了操縱民意搞仇恨政治，你們還幹過什麼事情？

第3、貴黨自詡為立法院的關鍵少數，但你們卻拒絕跟民進黨溝通。真正的關鍵少數，是依照自己的核心價值在不同議題上與相近的政黨合縱連橫。但問題是，因為你們沒有核心價值，而且現在除了操縱對民進黨的仇恨，你們也沒其他招數了，所以你們有什麼資格說自己是一個有自主性的「關鍵少數」呢？

網友看到貼文後相繼留言，有人說「國民黨附隨組織」、「白營喊新政治也是騙選票啊，過去多鄙夷他們口中的地方勢力，現在卻抱地方勢力抱的比藍綠還緊」、「台灣人真的第一次看到比國民黨還噁爛的政黨」。

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