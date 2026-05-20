男生拍照vs女生拍照！ 沈伯洋、蘇巧慧同框合影對比笑翻網

沈伯洋曬出與蘇巧慧在台北市魚果市場的合影，笑稱自己的手與頭髮遮到蘇的名字是「人本主義構圖」。（擷取自沈伯洋Threads）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋獲提名後，昨（19）日合體到台北市萬華區魚果市場拜票。兩人隨後在社群平台曬出比讚合照，不料卻被眼尖網友抓包，兩人在各自社群上發布的照片「細節完全不同」，意外引發熱烈討論。

一名網友昨天在Threads曬出分別由沈伯洋與蘇巧慧PO在社群的兩人合照，幽默笑稱「男生po出的照片vs.女生po出的照片」。面對網友的趣味對比，沈伯洋現身留言區，一本正經地發揮學者解釋，自己的照片是利用手與頭髮巧妙遮住後方的看板名字，讓大家只能專注在蘇巧慧本人身上，「把人放在符號的前面，我稱之為人本主義構圖！」隨後蘇巧慧也無奈透露，拍攝當下自己一直跟沈伯洋說「要去後面看得見魚市場的地方拍」。

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這場雙北合體的「拍照大賽」迅速掀起網友討論，紛紛留言調侃「男生：有拍到就好啦，女生：構圖、內容、背景都要到位」、「第一張伯洋甚至不在意自己眼睛有沒有睜開，真的日常得很可愛，但讓巧慧站後面顯臉小，這個可以給ㄅ級分」、「完了，我是臭直男，我完全分不出來差別」、「這對比有趣，男生女生各有特色哦」、「第二張有構圖感」。也有支持者大讚這對雙北組合「活寶姐弟愛死，變成台北跟新北市長不知道會有多和諧」、「共同點就是以後都是市長」。

蘇巧慧PO出與沈伯洋的合影，不僅是以魚市場為背景，更特別搭配溫暖的濾鏡。（擷取自蘇巧慧Threads）

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