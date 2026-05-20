藍白彈劾賴清德翻車 盧秀燕喊話賴總統「團結國家、以和為貴」

藍白彈劾賴清德翻車，盧秀燕喊賴總統要團結國家、以和為貴。（記者蘇孟娟攝）

總統賴清德將520日就職滿兩週年前夕，立法院藍白陣營提出的總統彈劾案昨（19）日進行記名投票，因同意票未達法定門檻，彈劾案未通過；台中市長盧秀燕指出，今天是520，希望賴總統、國家領導人，「要能凝聚共識、團結國家、以民為貴、以和為貴」。

總統賴清德彈劾案昨在立法院進行記名投票，投票結果贊成56票、反對50票、無效票0票，有7立委未投票，未達全體立委2/3人數以上（至少76票），宣告不通過；其中同意56票在立法院中並未過半，也沒超過提案門檻，被譏在野黨的戰力「真落漆」。

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盧秀燕昨日在總統彈劾案投票前還舉大罷免為例指出，任何政治人物都應該接受檢驗，「就像大罷免一樣」；針對彈劾結果，盧秀燕今指出，這是中華民國史上第一次總統被彈劾案，她稱是賴總統之前發起的國會大罷免，「引起的反作用力」。

對於彈劾未通過，盧秀燕說，今天是520，希望從今以後總統、國家領導人，要能「凝聚共識、團結國家、以民為念、以和為貴」。

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