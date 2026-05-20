為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白彈劾賴清德翻車 盧秀燕喊話賴總統「團結國家、以和為貴」

    2026/05/20 09:45 記者蘇孟娟／台中報導
    藍白彈劾賴清德翻車，盧秀燕喊賴總統要團結國家、以和為貴。（記者蘇孟娟攝）

    藍白彈劾賴清德翻車，盧秀燕喊賴總統要團結國家、以和為貴。（記者蘇孟娟攝）

    總統賴清德將520日就職滿兩週年前夕，立法院藍白陣營提出的總統彈劾案昨（19）日進行記名投票，因同意票未達法定門檻，彈劾案未通過；台中市長盧秀燕指出，今天是520，希望賴總統、國家領導人，「要能凝聚共識、團結國家、以民為貴、以和為貴」。

    總統賴清德彈劾案昨在立法院進行記名投票，投票結果贊成56票、反對50票、無效票0票，有7立委未投票，未達全體立委2/3人數以上（至少76票），宣告不通過；其中同意56票在立法院中並未過半，也沒超過提案門檻，被譏在野黨的戰力「真落漆」。

    盧秀燕昨日在總統彈劾案投票前還舉大罷免為例指出，任何政治人物都應該接受檢驗，「就像大罷免一樣」；針對彈劾結果，盧秀燕今指出，這是中華民國史上第一次總統被彈劾案，她稱是賴總統之前發起的國會大罷免，「引起的反作用力」。

    對於彈劾未通過，盧秀燕說，今天是520，希望從今以後總統、國家領導人，要能「凝聚共識、團結國家、以民為念、以和為貴」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播