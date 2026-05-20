老高518直播突停辦 蔡依橙憂恐遭中國認知作戰奪舍

YouTuber「老高與小茉」近來風波不斷，該頻道5月18日迎來8周年，老高卻突宣布取消每年固定舉辦的518直播活動，指出「家裡一些事情需要處理」。（圖擷取自YouTube）

YouTuber「老高與小茉」近來風波不斷，該頻道5月18日迎來8周年，老高卻突宣布取消每年固定舉辦的518直播活動，指出「家裡一些事情需要處理」，異常舉動使不少粉絲感到憂心。對此，醫師蔡依橙直言，「希望只是奪走 YouTube 頻道，而非真的肉身被奪舍」。

蔡依橙今日發文指出，老高18日的社群新貼文，連他的老粉絲們都承認，狀況非常異常。「應該是我們之前討論的，被『奪舍』了。」

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蔡依橙直指，希望只是奪走 YouTube 頻道，而非真的肉身被奪舍。認知作戰強度越來越高，把所有中國出身的網紅都「冬蟲夏草」起來。被質疑的話，就用網軍配合有用的白X們，一起網暴發現異常者。保護他們好不容易搶來的資產。

蔡依橙最後說，「雖然我不是很認同他們一部份的影片論述，但我很喜歡他們對人生的熱情，你看過以前的影片會知道的。誠心祝福，一切平安」。

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