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    首頁 > 政治

    八連霸高市議員從政32年最溫柔的質詢 李喬如：因為剛開完白內障

    2026/05/20 09:39 記者王榮祥／高雄報導
    年底將力拼九連霸的高市最資深議員李喬如，今總質詢開場就宣示會是最溫柔的質詢，因為剛開完白內障。（記者王榮祥翻攝）

    年底將力拼九連霸的高市最資深議員李喬如，今總質詢開場就宣示會是最溫柔的質詢，因為剛開完白內障。（記者王榮祥翻攝）

    高市議會最資深的八連霸議員李喬如，今總質詢開場就宣告，這將是她從政32年以來「最溫柔」的一次總質詢，因為剛開完白內障，醫師有交代不能爆氣。

    李喬如今年67歲，是高市議會最資深的兩位八連霸議員之一（另一位是陸淑美），今年11月將挑戰高市議會史上首位九連霸議員，地方相當看好。

    李喬如個性爽朗熱情、問政風格犀利，被暱稱「姐姐」；市長陳其邁替她站台時，曾笑稱李喬如「都不讓我睡覺」，別人早晚傳給他「長輩圖」問安，但李喬如問完安後，還會順便替地方爭取建設，認真打拚的個性，讓旗津、鼓山、鹽埕的建設成為高雄新亮點。

    李喬如從1994開始擔任高市議員，32年青春歲月都奉獻高雄，也為高市第六選舉區（鼓山區、旗津區、鹽埕區）爭取許多建設。

    李喬如今總質詢開場就宣告，今天會是她從政32年以來、最溫柔的一場質詢，因為「右眼白內障剛手術」，醫師交代別製造手術成功的後遺症，陳其邁與列席官員聽了都笑呵呵。

    她今天質詢先是肯定市府團隊績效，並代表選民向市長陳其邁深深一鞠躬、感謝市長與團隊為高雄付出，陳其邁則是雙手合攏致謝。

    李喬如接著追蹤營養午餐、重陽敬老金、護理師三班制、少子化、長照需求擴大等議題，希望市府同仁加把勁。

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