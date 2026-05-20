賴蕭就任2週年民調回升！ 劉品妡讚展現「韌性」 轟蔣萬安是「中央處理器」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）與台北市議員參選人劉品妡（右）。（擷取自劉品妡臉書）

台北市第六選區（大安、文山區）市議員參選人劉品妡發文表示，今（20）日為總統賴清德與副總統蕭美琴就任兩週年，如果用一個詞形容賴蕭這兩年，那就是「韌性」。她也說，當蔣市長只把自己當成「中央處理器」時，只把問題甩鍋給中央，反而凸顯了民進黨的優勢：敢為政策負責、願意頂著壓力前進，在「朝小野大」的困局下，依然硬是讓國家正常運轉。

劉品妡引用立委沈伯洋發言：「如果有人說懷抱希望是種錯誤，我會反駁這種說法是錯的」，並認為有韌性，才能突破困境創造未來。

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劉品妡說，今天是5月20日，賴清德總統、蕭美琴副總統就任兩週年。這兩年真的有夠艱辛：藍白主導國會，台灣人這兩年的記憶，可能不是政府達成了什麼政績，而是無數次疲憊卻堅定的抵抗——抵抗國會擴權、守護憲政體制、幫總預算與國防預算請命，以及對不適任立委表達的集體憤怒。

劉品妡指出，但神奇的是，最新《TVBS》民調顯示：賴總統滿意度38%（比去年回升6%），行政院內閣團隊滿意度也從30%爬升到36%。為什麼施政不如意，民調反提高？看看蔣萬安最近的表現，大概就能得到解答：密室逃脫意外、醫美偷拍事件、地方老鼠橫行都推中央。

她直言，當蔣市長只把自己當成「中央處理器（只會把問題甩鍋給中央）」時，反凸顯了民進黨的優勢：敢為政策負責、願意頂著壓力前進，在「朝小野大」的困局下，依然硬是讓國家正常運轉。

劉品妡提到，如果用一個詞形容賴蕭這兩年，那就是「韌性」。對內面對國會困局，對外面對關稅、貿易戰，甚至中共打壓出訪史瓦帝尼，賴總統都用韌性接招。台灣是世界的，台灣人有權走向世界，這點絕不退縮。

劉品妡表示，之前柯文哲那句政治迷因「賴翔德！我是不會屈服的！」，為什麼會爆紅？因為它歪打正著地切中了台灣的現狀。少了韌性，台灣走不出國際；缺乏韌性，賴政府寸步難行。什麼叫韌性？沈伯洋博士說得最好：「如果有人說懷抱希望是種錯誤，我會反駁這種說法是錯的。」有韌性，才能突破困境創造未來。這不只是賴蕭兩週年的最佳寫照，也是台灣人的寫照。

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