刪國防預算衝擊無人機鏈 黃偉哲：恐讓傳產轉型失速

台南市長黃偉哲呼籲朝野共同支持行政院的國防預算，勿讓國家防衛與產業轉型雙雙落空。（記者洪瑞琴攝）

在野黨日前於國會刪減4700億元國防預算，其中多項涉及無人載具發展經費，18日又有中部立委提案刪除無人機及反制系統相關預算，引發地方政府與產業界關注。台南市長黃偉哲表示，刪減國防與無人機相關預算，已對產業發展產生衝擊，更可能影響傳統產業未來轉型契機。

黃偉哲指出，人工智慧發展已從虛擬互動邁向實體AI應用，其中智慧機器人的重要型態之一就是無人機，台南市政府目前已將無人機導入防疫監測、山林巡檢、農業灑水、消防火警及空污偵測等市政治理領域，不僅提升工作效率，也降低第一線人員負擔。他強調，現在正是AI無人機產業發展關鍵期，各國積極來台尋找「非紅供應鏈」，台灣更不能在此時削弱相關投資。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，希望國會支持中央無人機預算，不要讓地方孤軍奮戰，中央與地方應攜手推動無人機在更多領域落地應用，讓台灣在全球供應鏈重組中占有重要地位。

南市經發局長張婷媛表示，台南目前已擁有完整無人機供應鏈，從飛控系統、邊緣運算晶片，到無人機馬達、金屬加工與塑膠射出等零組件，皆有在地業者持續投入研發，面對美國、東歐等國與台灣合作日益密切，政府更應給予產業支持，國防預算若能順利通過，將有助台灣無人機產業持續擴大國際布局。

經發局也表示，台南無人機產業已形成完整上、中、下游鏈結，從核心晶片模組開發、關鍵零組件研發到整機組裝與應用，在南部科學園區與沙崙智慧綠能科學城均有業者投入，國防預算除可協助業者取得軍規與資安認證，也帶動金屬加工、塑膠、模具等傳統產業升級轉型，對基層勞工就業與地方經濟都有正面效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法