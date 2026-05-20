批藍白紅內外夾擊 粉專：彈劾非重點、製造賴「有問題」才是目的

今日為總統賴清德就職二周年，臉書粉專「聲量看政治」提出6點分析，質疑表面上是總統就職兩周年面臨施政檢驗，實際上是藍白紅把彈劾案、兩岸論述、執政成績單綁在一起，意圖想塑造的是一個賴總統「對外挑釁、對內失能、對國會擴權」有問題的政治意象。（資料照）

今日為總統賴清德就職二周年，臉書粉專「聲量看政治」提出6點分析，質疑表面上是總統就職兩周年面臨施政檢驗，實際上是藍白紅把彈劾案、兩岸論述、執政成績單綁在一起，意圖想塑造的是一個賴總統「對外挑釁、對內失能、對國會擴權」有問題的政治意象，因此彈劾不是重點，「賴清德有問題」才是操作目的。「聲量看政治」強調，賴清德的兩周年大考，考驗的是台灣能不能在內外夾擊中，繼續把自己的現狀說清楚、把自己的民主守下去。

聲量看政治在臉書以「彈劾並非重點，製造『賴清德有問題』才是藍白紅的目的」為題發文指出，該粉專提出6點分析，包含「520前夕，賴清德被迫被推上審判台」、「直播數據顯示：泛藍意圖用彈劾案操作反賴的政治動員」、「泛綠被迫護盤」、「泛白小草只有反綠情緒，無主導權」、「泛紅聲量低，統戰敘事照樣在場」、「賴總統的危機：三種標籤被綁在一起」。

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在「520前夕，賴清德被迫被推上審判台」的部分，「聲量看政治」指出，這7天從川習會中國又把台獨拿出來打開始，賴總統的輿情，根本就是被政治圍攻。表面上是總統就職兩周年前夕的施政檢驗，實際上是藍白紅把彈劾案、兩岸論述、執政成績單綁在一起，試圖向所有人形塑賴清德這個總統有問題的政治意象。

其中第一條戰線，是藍白推動的總統彈劾案。他們要做的本來就不是彈劾是否能夠成功，其實只是把對賴清德的抹黑標籤打進台灣人心裡。

第二條戰線則是川習會後藍白跟著紅色勢力重新炒作台獨黨綱、中華民國憲法與兩岸現狀。賴清德以捍衛中華民國現狀、沒有台獨問題回應，卻仍被藍營拿來繼續攻擊。

第三條戰線，是就職兩周年的施政檢討，這兩三年賴政府任內的民生與公共政策議題，都被拉出來檢驗賴政府是否說到做到。

因此，賴總統在本周面對的是三重壓力，對外被說是挑釁中國，對內被說政策跳票，在國會又被藍白用彈劾案羞辱，形勢險峻。

在「直播數據顯示：泛藍意圖用彈劾案操作反賴的政治動員」的部分，「聲量看政治」說明，從7天的YT直播觀看數來看，5月13日至17日，賴清德相關直播聲量大致平穩。但5月18日開始升溫，到了5月19日彈劾案投票日，直接衝上最高點。這個數據說明，國民黨很清楚彈劾案不會過，但仍然強推，其目的是為了政治動員。，就是要在支持者心中留下「賴清德有問題」的印象。制度上打不倒，就在輿論上定罪；國會裡過不了，就在直播間裡審判。

在「泛綠被迫護盤」的部分，「聲量看政治」表示，數據上顯示，泛綠陣營的直播觀看數前段偏低，直到到5月18日泛綠突然衝到約2.4萬人次，5月19日再升到約2.9萬人次。這代表綠營是在藍白彈劾、川習會涉台、台獨論述攻防愈加激烈，兩周年施政檢討共同發酵後，才開始全面護盤。

「聲量看政治」直言，這也暴露綠營的老問題，常常都等到戰場燒起來了才做網路動員，如果平常就沒有在直播做議題講清楚，對手很容易就透過每天的網路直播，把每一個政策問題，全部轉成「賴清德無能」的證據。

在「泛白小草只有反綠情緒，無主導權」的部分，「聲量看政治」，泛白小草陣營的直播觀看數在5月14到16日一度很高，但到了5月17日後開始下滑，5月18、19日大約停在1.4萬到1.5萬人次左右，被藍綠兩大陣營拉開。

「聲量看政治」指出，民眾黨其實是害怕在藍綠對決的過程中被持續邊緣化，所以只要有批判民進黨的戰場，就一定要站上去。但問題是，當政治戰場升高到憲政、外交、主權層級，民眾黨如果只剩酸言酸語，立場極為薄弱，說不清楚自己的國家方向。

在「泛紅聲量低，統戰敘事照樣在場」的部分，「聲量看政治」指出，泛紅一直以來都是在YT上看似不起眼，但存在很強。因為，他們是藍白用以威嚇台灣人的背景。這套劇本不需要泛紅自己做大聲量，只要北京先設定好恐懼感，再由台灣內部的藍白陣營與親中媒體不斷重複「賴清德讓台灣很危險」，認知作戰就已完成。粉專也質疑藍白在許多時刻，持續地把中國的恐嚇變成成台灣內部的政治焦慮。

在「賴總統的危機：三種標籤被綁在一起」的部分，「聲量看政治」直言，賴清德目前最危險之處，是對手正在把民進黨的兩岸論述等於危險、政策缺口等於無能，以及民進黨在國會對抗藍白等於獨裁，這三項話術綁在一起。藍白紅意圖想塑造的賴清德，是一個「對外挑釁、對內失能、對國會擴權」的總統形象。

這個形象一旦被黏上，賴總統後續每一次兩岸表態、每一項政策推動、每一場國會衝突，都會被放進同一個框架裡解讀。他若只談主權，會被說忽略民生，只談民生就會被說不敢面對台獨，只批藍白亂政又會被說行政傲慢。

「聲量看政治」總結，彈劾不是重點，「賴清德有問題」才是操作目的。這7天的賴清德輿情，說明他是藍白紅陣營測試台灣現狀的政治符號。賴清德若要撐過這場壓力測試，必須把三件事接起來。他要持續訴說台灣不是中國的，這是國家現狀；他也要持續讓政策必須落實，這是執政責任；而他也要真的對國會亂政要有動作，這是民主底線。

「聲量看政治」在文末強調，賴清德的兩周年大考，考驗的是台灣能不能在內外夾擊中，繼續把自己的現狀說清楚、把自己的民主守下去。

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