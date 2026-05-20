批藍營拚命操作台獨帽子 葉耀元分析川普原話打臉

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

台北市長蔣萬安日前質問民進黨是否刪除台獨黨綱，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應民進黨台獨黨綱已被「台灣前途決議文」覆蓋過去。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，他也在此呼籲國民黨人士「不要再騙了！」以下說明一下國民黨到底在玩什麼把戲。

葉耀元在臉書PO文表示，根據1999年五月八日民進黨第八屆全國黨員代表大會所通過「臺灣前途決議文」，台灣事實上已經成為一個主權獨立的民主國家，而其主權領域僅及於台澎金馬與其附屬島嶼，以及符合國際法規定之領海與鄰接水域。台灣依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態。是此，臺灣前途決議文也取代了1991年十月十三日第五屆第一次的全國黨代表大會所通過的「臺獨黨綱」。

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葉耀元指出，這件事情國民黨會不知道嗎？他們當然知道，但是他們這次趁著川習會中川普與習近平的互動與發言大做文章，拼死命打民進黨政府與賴清德總統就是破壞現狀的台獨份子。但這整個說法都很好笑，因為如果中華民國台灣不是一個已經獨立的主權獨立國家，這些國民黨的政治人物在選什麼東西，在什麼國體與司法制度下運作，中華人民共和國憲法嗎？國民黨這次上上下下跳起來打台獨牌來攻擊民進黨，就是因為川普這次訪中後講了幾句讓人過度詮釋的話。不過你搞清楚他講話的情境，其實這都不難解釋。

葉耀元續指，「川普：“they [China] don't want to see it go independent.”解釋：中國不希望台灣獨立，有什麼好驚訝的嗎？你不知道中華民國台灣本來就是一個獨立的國家嗎？如果國民黨覺得他們現在不是生活在一個主權獨立的國家，或不是很清楚他們到底是哪一國人，他們可以開心的回到中國（中共）的懷抱，謝謝；川普：“On Taiwan, he [Xi Jinping] feels very strongly... He doesn't want to see a movement for independence. He says look, you know, we've had it for thousands of years..."解釋：先不要說川普到底懂不懂台灣跟中國的歷史，因為我覺得他就是復述習近平跟他怎麼說而已，而這是不是代表他完全相信習近平的大中國統一論述？我覺得言之過早，因為國務院跟白宮幕僚多數人對這件事掌握得很好，否則川普幹嘛不直接說中國應該拿下台灣呢？對了，請記得川普是在說習近平不希望台灣獨立，這也是沒有什麼意外中國政府會說的話。」

葉耀元分析，「川普："I'm not looking to have somebody go independent... We're not looking to have somebody say, 'Let's go independent because the United States is backing us.' Well, it's a risky thing when you go independent, you know. They're going independent because they want to get into a war and... they figure they have the United States behind them."解釋：這一段話，其實跟美國對台政策完全是一致的。美國不支持兩岸的現狀有任何改變，因為他認為現狀的改變可能會讓中國狗急跳牆，破壞兩岸和平的現狀。所以美國自1979年與台灣斷交之後，就不支持台灣改變所謂模糊的現狀。而且，美國政策圈也一直擔心，如果美國給台灣太多安全的保證，台灣會誤以為改變現狀會有美方的支持，畢竟美國並不想跟另一個核子國家來一場第三次世界大戰，搞懂這個邏輯，你就不會覺得川普講的話很意外；川普："Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it." "And, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down... We're not looking to have wars. If you kept it the way it is, I think China's going to be OK with that."」

葉耀元補充解釋，這兩段話很重要，因為國民黨以及其他在台灣做認知作戰的協力者，只強調川普希望台灣「冷靜」，以及川普好像對台的安全保證有點疑慮。但他們不去談的是，這一段話同時間也是在跟中國喊話，要中國「冷靜」。因為在軍事上一直在改變台海和平現狀的人，至始至終都是中國。話只聽一半，然後在那邊拚命扣民進黨政府台獨的帽子，想要藉由川普的話語來把民進黨政府形容成為一個兩岸現狀的破壞者，這就是典型的認知作戰。

葉耀元直言，搞清楚上面的邏輯，就知道川普講這些話背後真正的意涵。請大家不要看到黑影就開槍，輕易落入認知作戰的陷阱裡面。

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