台北鼠患延燒基隆 沈榮欽：蔣萬安失去主導權、沈伯洋漸破同溫層

台北市長蔣萬安（左）民進黨立委沈伯洋（右）（資料照 本報合成）

基隆市傳出有名男性在工作時被老鼠咬傷感染漢他病毒，基隆市環保局加強廟口及愛四路夜市周邊的道路水溝清消，降低老鼠的食物來源。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，如今台北不但距離新加坡越來越遠，而且年輕人紛紛遷出、城市人口年年減少，雖然一北一南，但是如果鼠疫擴大，將會衝擊台北市長選情。

沈榮欽在臉書PO文表示，身為台北市民，很多人大概不會想到，三十年前，台北市民對於這個城市抱持多高的期望。遠的就不說了，連勝文與柯文哲競選時，連勝文對標台北的是紐約的曼哈頓和日本的東京，連一向缺乏想象力的柯文哲，也提出「八年內超越新加坡」的口號。

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沈榮欽指出，沒有人會料到，如今台北不但距離新加坡越來越遠，而且年輕人紛紛遷出、城市人口年年減少，連副市長都少了一個。台北市民最關心的議題不是偉大城市，而是鼠疫。對於一個享有台灣最多資源的城市而言，實在諷刺，從蔣萬安答不出王偉忠的三項最有感政見起，蔣萬安對於台北市政的陌生，也襯托出他缺乏足夠的選舉策略規劃。和沈伯洋相較，蔣萬安是絕對的領先者，不僅手握大量行政資源，而且已經做過一屆，在民調上遙遙領先。

沈榮欽續指，但是身為領先者最重要的策略，議題設定，蔣萬安竟完全沒有能力主導，反而被老鼠和各種市政議題追得疲於奔命，還要記者去問沈伯洋，如同為沈伯洋造勢。沈伯洋反因此逐漸突破同溫層、驚艷黃光芹。最近蔣萬安居然不談市政，改打台獨議題，在民氣為軍售所挫之際，於地方選舉中主打統獨，蔣萬安顯然忘記趙少康的前例。如果不是蔣萬安含著金湯匙在這藍大於綠的地方選舉，恐怕選情早就告急。

沈榮欽直言，沈伯洋是一個遲到的候選人，他早該出現在選舉公報上，就不會出現昔日民進黨台北市長選舉的算計，最後都成了反噬自身價值的怪物。雖然他面對的是一場硬仗，但無論結果如何，都好過讓柯文哲那樣的人出來。民進黨要成為一個成熟的政黨，就要勇敢推出自己的人選，無畏說出自己的政見，讓市民決定。就算萬一最後不盡如人意，也像海明威所說：「一個人並不是生來要給打敗的，你盡可以把他消滅掉，可就是打不敗他。」

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