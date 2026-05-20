柯文哲5/30到中市演講「土城大學心得發表」 輔選劉苓妤

陳清龍表示，西屯區是民眾黨重點輔選選區，柯文哲30日要到台中市演講。（翻攝劉苓妤臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲將在民眾黨台中市西屯市議員劉苓妤的邀請下，5月30日下午到台中市演講，劉苓妤強調這是因為柯文哲原本在5月30日要到東海大學演講，遭青鳥出征攻擊而被取消，她因此在西屯辦；對此，民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，是主因之一，但真正的原因是民眾黨已視西屯為重點輔選之區，雖具挑戰性但非常有機會。

民眾黨中市西屯區參選人劉苓妤發臉書表示，柯文哲將在5月30日下午到西屯區演講，她表示，當天的演講主題是「土城大學的心得發表會」。

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劉苓妤指出，主辦的原因是當天是柯文哲要到東海大學演講，但遭青鳥出征而取消，東海在西屯，她就撿起來辦，地點在西屯區沃茲新創空間漢口一館，題目是柯文哲自己訂的，要讓民眾聽一場不一樣的演講。

中市黨部主委陳清龍表示，西屯區是民眾黨輔選的重點選區，是指標選區，有機會但具有挑戰性，因此民眾黨會強力在此區輔選，若劉苓妤選上，代表著民眾黨席次在台中市已有突破。

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