為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賈永婕大談愛台灣挨轟 謝志偉力挺：鼓吹武統、害台灣一點都不OK

    2026/05/20 07:37 即時新聞／綜合報導
    賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿。（資料照）

    賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿。（資料照）

    台北101董事長賈永婕近日因為在網路節目上大談愛台灣心聲，提到「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」引來藍白出征砲轟，網紅陳沂也質疑「憑什麼規定大家都要愛台灣，不愛台灣的就希望他們滾？」駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉對此發文直言「不愛台灣，OK；害台灣，一點都不OK！」他強調「如果不喜歡台灣到支持、鼓吹、協力中共，武統台灣的地步，那賈永婕回你一句『那你可以離開台灣啊！』剛剛好而已！」

    謝志偉在臉書發文指出，把話說清楚：「不愛台灣，OK；害台灣，一點都不OK！」他表示「有人吃台灣米，飲台灣水，但是不愛台灣，那是他家的事，他的自由。因為，『中華民國台灣』是個民主國家」。

    謝志偉直言，「但是，如果不喜歡台灣到支持、鼓吹、協力中共，武統台灣的地步，那，對不起，賈永婕回你一句『那你可以離開台灣啊！』剛剛好而已！」謝志偉也強調，「理由很簡單，因為，『中華民國台灣』，不能只剩下民主，而沒有國家！」

    謝志偉也提到，「朋友來訊問，『那位周女士（周玉蔻）說你太閑，你為何不直接回應她？』」對此謝志偉回應「不行，如果我連她都回應，人家會說我真的太閑」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播