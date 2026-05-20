賈永婕大談愛台灣挨轟 謝志偉力挺：鼓吹武統、害台灣一點都不OK

賈永婕在《木曜4超玩》節目直言：「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊。」意外引發部分藍營人士不滿。（資料照）

台北101董事長賈永婕近日因為在網路節目上大談愛台灣心聲，提到「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」引來藍白出征砲轟，網紅陳沂也質疑「憑什麼規定大家都要愛台灣，不愛台灣的就希望他們滾？」駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉對此發文直言「不愛台灣，OK；害台灣，一點都不OK！」他強調「如果不喜歡台灣到支持、鼓吹、協力中共，武統台灣的地步，那賈永婕回你一句『那你可以離開台灣啊！』剛剛好而已！」

謝志偉在臉書發文指出，把話說清楚：「不愛台灣，OK；害台灣，一點都不OK！」他表示「有人吃台灣米，飲台灣水，但是不愛台灣，那是他家的事，他的自由。因為，『中華民國台灣』是個民主國家」。

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謝志偉直言，「但是，如果不喜歡台灣到支持、鼓吹、協力中共，武統台灣的地步，那，對不起，賈永婕回你一句『那你可以離開台灣啊！』剛剛好而已！」謝志偉也強調，「理由很簡單，因為，『中華民國台灣』，不能只剩下民主，而沒有國家！」

謝志偉也提到，「朋友來訊問，『那位周女士（周玉蔻）說你太閑，你為何不直接回應她？』」對此謝志偉回應「不行，如果我連她都回應，人家會說我真的太閑」。

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