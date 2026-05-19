香菇牆！小三通中國非法入境「零食山」 堆滿金門海關辦公室

金門海關查緝的非法入境香菇已堆成「香菇牆」。（記者吳正庭攝）

金門小三通旅運量成長，也成了跑單幫的水客帶貨捷徑；金門地檢署檢察長趙燕利今天前往金門港旅運中心視察，看見海關辦公室變「倉庫」，裡面有查獲非法攜帶入境、堆的滿坑滿谷的中國「零食山」、「香菇牆」，肯定海關人員堅守崗位，為國人健康把關的辛勞。

趙燕利率主任檢察官葉子誠前往2月才啟用的金門港旅運中心視察，隨著旅客入境動線，在最後一道檢查貨物櫃台前聽取海關簡報。

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財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課課長施達偉說，今年4月至5月15日止，海關已攔查旅客違規攜帶香菇3103公斤，加上其他隱匿未申報及超量食品，總計6132公斤；由於查獲密度高，這些違法攜帶入境的泡麵、螺螄粉、餅乾、堅果等各式中國

食品，早已「反客為主」，把海關辦公室堆得像山一樣高，另1間辦公室也塞滿香菇，雖然是乾貨，但和其它食品、零食一樣，已開始飄出陣陣惡臭，趙燕利及縣長陳福海相當震憾。

海關表示，這幾間暫時存放的查扣食品或香菇，在累積一段時間後會轉移到海關專屬私貨倉庫存放，過了法定時間進行銷毁。

施達偉說，依規定，小三通入境旅客攜帶中國農產品單項不能超過1.2公斤，總量不能超過6公斤；乾香菇等管制品，每人限量1公斤，超量攜帶且匿未向海關申報者，將依海關緝私條例第39條規定，沒入貨物，並得處貨價3倍以下罰款。

施達偉呼籲，入境旅客攜帶行李物品及免稅範圍，以合於其本人自用及家用者為限。且基於安全考量，切記不要幫人帶貨。

查獲非法攜帶入境、堆的滿坑滿谷的中國「零食山」，就堆在金門海關辦公室。（記者吳正庭攝）

高雄關高雄機場分關離島派出課課長施達偉（左二）向金門縣長陳福海（右一）、金門地檢署檢察長趙燕利（右二）、主任檢察官葉子誠（左一），說明海關查緝非法物品的處理流程。（記者吳正庭攝）

金門小三通入境處張貼有「回金門不要帶」的告示牌，內容琳瑯滿目，宣導各種不要攜帶入境的食品。（記者吳正庭攝）

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