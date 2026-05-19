國民黨中市議員選舉今公告21日起領表 但東南區、太平及大里３選區直接徵召不能領表

國民黨中市議員提名今公告。（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市議員選舉的領表登記在今天上午公告，東南區、太平及大里３選區直接徵召現任，不開放領表登記，也就是其他有意願的黨員便無法領表登記參選，國民黨中市黨部副主委陳明振表示，市黨部將於21至22日受理領表，21至23日登記。

國民黨雖已初步完成提名34名，但是有意願的黨員還是積極要爭取提名，陳明振表示，為讓席次最大化及藍白合作，黨中央已通過確定徵召東南區現任市議員李中及林霈涵、太平的黃佳恬、賴義鍠及大里的林碧秀及蘇柏興參選，因為是徵召，所以不受理黨員領表登記。

請繼續往下閱讀...

至於潭雅神選區，傳出現任羅永珍即使已被提名，但有意交棒的兒子陳清崧，陳明振表示，已請羅永珍自行做民調，若確定羅永珍還是參選，就提名羅永珍，但若是陳清崧決定參選，且另有其他新人登記，就要進行民調，市黨部就會先提名現任的市議員賴朝國及吳呈賢。

陳明振表示，台中市17個選區，扣掉3個選區直接徵召，其他14個選區都可以開放領表登記，但是因為黨中央已核定34席，其他有意願的黨員即使登記，提名委員會在審核時會邀請非提名的黨員說明黨要讓席次極大化無法超額提名的立場。

不過，由於東南區、太平及大里３個選區還有其他有意願想參選的黨員，黨部採徵召，完全是已無機會參選，陳明振則強調，要讓黨內選情單純化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法