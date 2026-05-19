李四川酸沈伯洋「雙北共治」很久 新北綠營批：自己打臉自己

國民黨新北市長參選人李四川（右三）今出席三重區基層座談會，強調未來會與台北市緊密合作，雙北共治共榮。（記者賴筱桐攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧今（19）天首度合體拜票，沈伯洋提出「雙北共好」，國民黨新北市長參選人李四川回應，雙北已經共治很久，認為沈對市政不清楚。對此，民進黨新北市議會黨團批評，李四川提出「雙北共治」政見，又說雙北已經共治很久，擺明是自我打臉。

新北市議會民進黨團總召陳永福議員表示，李四川說雙北共治是他的政見，但現在又說雙北已經共治很久，自己打臉自己，如果是已經在做的事，為何提出來當政見？雙北都是由國民黨執政，如果可以做，為何不現在做？李四川是覺得新北市長侯友宜拖累了台北市長蔣萬安嗎？

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副召李倩萍說，去年台北市片面將公館圓環公車專用道填平，導致大量新北通勤族塞在橋上，事前卻完全沒有與新北市民溝通。最近的鼠患防治更顯荒謬，李四川聲稱增設垃圾桶與鼠患無關，但蔣萬安卻又因防治鼠患需求，拆除李四川當初規劃的垃圾桶，2人連在同一個市政府工作都沒有「共識」，還騙新北市民說以後他們要「共治」？

幹事長周雅玲指出，新北市跟台北市在統籌分配稅款差距懸殊，2021年差距87億元，國民黨修法越修越糟糕，台北市越分越多，2026年雙北差距達到191億元，雙北要共治，應該先把統籌分配稅款跟新北平分。此外，台北市的內湖、木柵焚化爐距離新北市僅1.5公里，但台北市從未回饋新北市民，「垃圾台北燒，空污新北擔」，雙北共治平台有解決問題嗎？

書記長李宇翔質疑，侯友宜過去講「雙北共好、新北優先」，如今李四川卻只談「雙北共治」，不敢再提「新北優先」，這種說法就像國民黨過去高喊「一個中國、各自表述」，結果到了中國只剩「一個中國」，「各自表述」直接消失，根本就是國民黨一貫的話術套路。他說，黃國昌10年前曾把前台北市長柯文哲捧成「超北市長」，如今李四川又拋出「雙北共治」，難道是想把蔣萬安塑造成第2個柯文哲嗎？

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