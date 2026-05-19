議員爆「邏思起子」去年早被檢舉！質疑市府「鐵門拉下就收兵」放任避查

北市議員曾獻瑩（左）今揭露，早在去年「邏思起子」南京三民店就遭民眾檢舉設於第三種住宅區，屬違規使用，市府仍未掌握實際營業狀況，直到信義店發生死亡事件後才全面清查。（記者孫唯容攝）

台北市密室逃脫「邏思起子」信義店員工因扮吊死鬼遭繩勒窒息不治，主管單位文化局稽查全台北市34處密室逃脫業者。北市議員曾獻瑩揭露，早在去年「邏思起子」南京三民店就遭民眾檢舉設於第三種住宅區，屬違規使用，市府仍未掌握實際營業狀況，直到「邏思起子」信義店發生死亡事件後才全面清查。

曾獻瑩指出，「邏思起子」長達10年未被有效查處，業者早於去年5月12日就有民眾檢舉，其南京三民店設於第三種住宅區，違反土地使用分區管制，被台北市都發局開罰6萬元要求改善，當北市府要複檢時，卻發現店面鐵門拉下暫停營業，後續又繼續營業，質疑有逃避查緝的嫌疑，市府也未進一步查核網路評論、預約系統或實際消費情況，要求市府嚴加督導。

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產發局工商科科長許健輝說明，當時現場確實鐵門關閉，網站也未開放預約，認定暫停營業。過去密室逃脫並非特許行業，業者只需完成商業登記即可營業，且當時沒有預查機制，市府無法在事前掌握業者是否符合土地使用分區規定。

都發局長簡瑟芳指出，現行已要求相關業別在登記前，需先完成土地使用管制的預審，未來不會再出現類似情形。簡瑟芳也說，案發後已針對全市34家密室逃脫場所進行聯合稽查，其中14家位於住宅區，不符合土地使用分區規定，須限期停止營業；其餘業者涉及消防、建管或室內裝修等缺失。簡瑟芬表示，住宅區內密室逃脫「就是不能設」，後續將要求業者於2個月內停業。

此外，曾獻瑩表示，他發現多數密室逃脫都是設在地下室、巷弄住宅、住商混合，其中一間位在中山區的民宅，有業者在地下一樓經營密室逃脫，晚間11點、12點常傳出尖叫聲。有住戶埋怨，連她住在5樓都能感受「低頻震動」不堪其擾。

陳情人也現身控訴，2年前地下室進駐密室逃脫後，就吵得住戶不得安寧，住在同棟的小孩子僅一、兩歲都會哭著喊「媽媽，有鬼！有鬼！」連向1999、警察局反映也沒有辦法解決，業者都稱自己合法合規。

曾獻瑩說明，該處密室逃脫在「商四」設立，基本上是合法合規，但相關建管、營業樣態活動，市府應該要讓業者趕緊遵循規範，消費者也能安全消費。

文化局文創科長李岱穎說明，這次稽查分批到住宅區確認營業樣態，文化部所定義的沉浸式體驗內容多元，包含實境解謎、劇場界的沉浸式劇場等。李岱穎也指出，現階段是將沉浸式體驗業別納入市府消費場所，強制投保公共意外責任險，文化局作為扶植單位會盡快與相關產業協會了解，如何輔導、改善，確保產業發展與公安的問題。

許健輝也指出，聯合稽查後由文化局查出有12家違規，並由主管機關裁罰104萬元。至於在住商混合、住宅區今天已再進行一次聯合稽查，依消防、土管等依經營樣態複查，最終回歸都發局查處。

陳情人現身控訴，兩年前地下室進駐密室逃脫後，就吵得住戶不得安寧。（記者孫唯容攝）

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