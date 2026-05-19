亞洲首次！衛福部、日內瓦永續中心簽署合作備忘錄

衛福部與「日內瓦永續中心（GSC）」簽署合作備忘錄。（衛福部提供）

全球面臨氣候變遷挑戰，醫療永續是重要趨勢，近日世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，我國亦派出交流團前往，醫福會執行長林慶豐與國際醫院聯盟（IHF）旗下的「日內瓦永續中心（GSC）」洽談後，代表衛福部與GSC簽署合作備忘錄，是亞洲首次有國家層級衛生主管機關與GSC建立正式合作關係。

林慶豐表示，氣候變遷已被世界衛生組織（WHO）列為本世紀人類健康最大的威脅，目前全台已有14家醫院參與使用「永續加速器工具（SAT）」，透過與國際接軌，醫療永續從口號落實為「國家級行動」，也為全球醫療淨零轉型樹立新典範。

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此外，林慶豐說，今年（2026年）重點聚焦延續14家先驅醫院深化使用SAT工具、擴大其他衛福部部立醫院加入，以及與民間醫療體系合作、邀請有意願的醫院投入，同時籌組台灣在地化的GSC夥伴團隊，作為長期推動的支點，並協助醫院申請JCI–GSC醫療永續認證。

林慶豐指出，透過與GSC的合作，將醫療永續從口號變成具體可執行的國家計畫，對病人照護品質、員工健康乃至國家韌性，都有長遠意義，不僅是國際組織與台灣醫療體系的對話，更是台灣積極參與全球永續健康治理的具體實踐，未來將透過SAT工具、淨零領導力培訓及JCI–GSC永續認證三軌並進，讓台灣醫療永續從「示範點」躍升為「國家計畫」，為全球樹立可借鏡的台灣經驗。

衛福部與「日內瓦永續中心（GSC）」簽署合作備忘錄。（衛福部提供）

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