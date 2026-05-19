藍營彰化縣長提名捨謝衣鳯 蕭景田：謝家避開「2個缺都包去」

5月13日國民黨特別徵召律師魏平政（右）參選彰化縣長，彰化縣黨部主委蕭景田（左）帶著他走基層、拜會地方人士，展開選舉拜票行程。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（19日）指出，原本若依初選機制進行，現任立委謝衣鳯應該會出線，但謝家考量姊弟「兩個位子都包了」對弟弟謝典霖議長選情的衝擊，最後選擇維持現狀，黨中央才決定放棄初選、改採特別徵召律師魏平政。

蕭景田今天在員林市與媒體記者餐敘場合中，對於提名演變被立委謝衣鳯譏諷成「肥皂劇」，他說明從「初選」演變成「特別徵召」的過程。

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蕭景田表示，今年農曆過年前，黨內原本有柯呈枋、洪榮章及謝衣鳯3人爭取提名。若按初選流程走，謝衣鳯應該會出線，但謝衣鳯是現任立委，弟弟謝典霖是彰化議長，如果謝衣鳯投身縣長選舉，恐出現「兩個缺都包去」的輿論反彈，這對謝典霖爭取連任議員及議長都會造成直接衝擊。

蕭景田透露，選舉不到最後一刻都是未知數，現在贏不等於11月28日投票日的贏。謝家家長在通盤考量政治現實與家族佈局後，決定讓姊弟兩人維持現狀，即一個續留立法院、一個守住縣議會。黨中央在與謝家進行多次徵詢後，確認謝家意願，才決定跳過初選程序，將提名權完全授權黨中央，改為「特別徵召」機制。

針對最終出線的魏平政，蕭景田說，除柯呈枋、洪榮章外，新北市副市長劉和然也有人推薦，他未接主委前推薦魏平政。黨中央評估人選時，不只看基層經營，也考量學經歷、未來爆發力，以及選民接受度，「因為直接徵召後，面對的就不是黨內同志，而是民進黨候選人」，最後經整體評估後，決定徵召魏平政代表國民黨出戰彰化縣長。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）今在員林市，說明提名人選由初選改為特別徵召的演變過程。（記者張聰秋攝）

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