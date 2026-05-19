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    首頁 > 政治

    「新北不是台北細漢」陳乃瑜籲應從404萬市民需求出發 做自己的主人

    2026/05/19 17:10 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員陳乃瑜（右）說，新北拒當台北「細漢」，新北要走自己的路，做自己的主人。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員陳乃瑜（右）說，新北拒當台北「細漢」，新北要走自己的路，做自己的主人。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員陳乃瑜今在市政總質詢時表示，新北不是台北的「細漢」，從新北市長侯友宜說的「台北是蛋黃區、新北是蛋白區」，到國民黨新北市長參選人李四川拋「雙北共治」，都讓新北市民覺得不被尊重，難道新北市政要先問過台北？她強調，新北應從404萬市民需求出發，「合作不等於矮化，共榮不等於附庸，新北要走自己的路，做自己的主人」。

    陳乃瑜質疑，李四川提出「一區一飯店」，不就是直接打臉侯市府觀光產業做不好？新店、深坑、石碇、坪林、烏來區擁有豐富的觀光資源，但坪林、石碇就沒有飯店，只要為地方好的建設她都會支持，但不是BOT（興建、營運、移轉）蓋大飯店，就會有遊客、觀光產業就會升級。

    她批評，侯市府長期缺乏整體觀光前瞻規劃，讓新北觀光發展零散破碎，她強調，「地方真正在乎的是商圈環境、特色文化、交通接駁、停車空間、產業支持與行銷配套」。

    侯友宜回應，各區域發展特性不一樣，但區域基礎建設一定要做到位，他並說，李四川指的是將遊客留在當地消費。

    而李四川喊出「校校有公托」與「雙北邊界共托」，陳乃瑜痛批這凸顯新北托育量能不足，要家長跨區把孩子送到台北「邊界共托」，那石碇、坪林、烏來沒有公托、沒有和台北市交界的行政區，這邊的家長該怎麼辦？

    陳乃瑜另批新北市科技教育只會大內宣，她指出，不是有用AI工具就叫「AI教育」，新北市的科技教育不能只靠白皮書、APP和AI機器人做表面功夫，她要求教育局全面盤點各校數位載具、網路品質與維修能量，編列常態性「校園數位設備維護基金」，建立系統性的「新北AI教材」與帶狀課程，並針對石碇、坪林、烏來等偏鄉學校編列師資交通加給與數位業師入校經費。

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