不讓下個潘英雪出現 民團「扮黑臉」籲恢復白色恐怖記憶日、重視女性創傷

辜寬敏基金會等逾50個民團今發起「黑臉行動」，以行動劇詮釋白色恐怖受難者潘英雪的故事，並表達訴求。（記者田裕華攝）

行政院前年此時正式核定「白色恐怖記憶日」，以落實轉型正義，然這天國定紀念日，卻在去年遭立院藍白在野黨團抹除，引發議論。為此，辜寬敏基金會等逾50民團今舉行紀念活動，以「扮黑臉」行動劇演譯白色恐怖的時代悲劇、除警醒大眾反思國家暴力的深遠影響，也疾呼政府應速將該日恢復，強調唯有真實歷史，才有健康台灣。

今（2026）年度「找回消失的她們」行動記者會，由辜寬敏基金會為首的50個民團共同舉行，近30位舞者齊聚中正紀念堂前，以「扮黑臉」行動劇，演譯白色恐怖時期受難者、醫師潘木枝之女潘英雪的故事，而舞者的黑臉，代表著人民長期揮之不去的白色恐怖夢魘，同時也是台灣女性堅韌之愛與力量的體現。

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值得一提的，此次黑臉行動除邀請潘木枝胞弟潘信行到場見證外，更延伸邀請受難者女性家屬黃溫恭醫師之女黃春蘭女士，為昔日白色恐怖再添見證。

潘信行表示，姊姊已經在天上，若她有看到，心中一定非常感動；強調「歷史可以原諒，但是不可以忘記」，並走上前向在場人員脫帽鞠躬；黃春蘭則說，家裡的悲劇不隨父親逝世而消失，而是延續40年，更點名中正紀念堂對她而言「就是一種霸凌、一種凌遲」，而「（蔣）中正就是殺死我父親的元凶」。

行動最後，參與民團訴求立法院朝野須速恢復「519白色恐怖記憶日」，正視台灣的傷痕歷史；強調轉型正義不能停，更點名政府、台北市政府應積極負起政治責任，加速移除威權象徵，認為台灣至今仍將蔣介石的獨裁者象徵放在首都紀念堂中「是極大恥辱」；此外，民團同步呼籲政府正視台灣女性在白色恐怖中的苦難和抵抗，讓歷史記憶中也留有她們的身影和聲音。

潘英雪胞弟潘信行（左）、黃溫恭醫師之女黃春蘭（右）在場見證。（記者田裕華攝）

民團以「黑臉」行動劇模式，呼籲政府應速恢復白色恐怖紀念日，並應重視白色恐怖女性創傷。（記者陳治程攝）

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