台中前環保局長才因非洲豬瘟下台 被爆續用公務車跑攤

陳宏益強調，依法申請使用公務車，須自費就自費，依法使用。（記者蘇孟娟攝）

台中市去年爆非洲豬瘟，因被查出養豬場根本未依規定蒸煮廚餘等防疫疏失，環保局挨批監督不力，前環保局長陳宏益因此下台負責，轉任市府技監。台中市議員何文海今在總質詢爆他竟續用環保局公務車跑攤，下台負責根本假的；陳宏益現身議會答詢，因針對廚餘處理有需釐清的重點收集資料，附近交通不便，簽呈向環保局借車，一切依法使用，「我不缺這一點錢」。

陳宏益：上簽呈向環保局借車

但公務車已在何文海質詢前一天歸還，何文海要求政風處查察，政風處則表示會調查。

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何文海總質詢時指出，他接獲來自環保局內部投訴，因非洲豬瘟事件下台的前環保局長陳宏益，下台後出任市府技監，竟還還繼續用「調查非洲豬瘟」名義，使用環保局的公務車，甚至先前擔任環保局長時免費住在文山焚化廠內的展覽館當私人行館，免費使用裡面的冷氣及水電，甚至現在不當局長了竟仍會前往使用。

何文海指出，陳宏益非洲豬瘟處理不力下台，還因非洲豬瘟事件被監察院彈劾，市長盧秀燕的處理方式說是懲處，結果卻是讓陳宏益去佔很多公務員夢想的技監職務，表面懲處實際還是在佔著官位享福利，市長年底就要卸任，但又有人出來爆料，可見基層相當不滿，也已造成基層士氣的低落。

何文海要求陳宏益到場說明，陳宏益到議會備詢則表示，監察院彈劾案移送懲戒法院，因針對廚餘處理有需釐清的重點，需收集資料，附近交通不便下簽呈向環保局借車，多在文山焚化爐行動，如果需要自費的都會自費，多在文山焚化爐行動，依法使用，如果需要自費的都會自費。

何文海（圖）質疑前環保局長陳宏益下台竟轉技監還續用公務車。（記者蘇孟娟攝）

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