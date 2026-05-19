圖輯》「519讓消失的勇敢女性回來」— 找回消失的她們黑臉行動劇

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

由519行動組合與50多個民間組織發起的「找回消失的她們 黑臉行動」在自由廣場舉行。現場30位身著黑衣舞者，手中拋出染血的紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。

塗黑臉的行動劇緣起於白色恐怖受難者潘英雪的故事。潘英雪是二二八受難者潘木枝醫師的長女。她在高中時期，遭遇了父親被行刑槍決的白色恐怖迫害，潘英雪成年後因此而精神崩潰，於是潘英雪塗黑自己的臉，到台北尋找他的么弟潘信行。潘英雪因著對弟弟的愛，留下面對過度恐懼而外顯的原型案例與證據。

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現場舞者恐懼的黑臉象徵了台灣女性真正的勇氣與堅韌，藉此行動劇的演出，讓消失的潘英雪與台灣的勇敢女性群體尊嚴再現並重新回歸，讓大家共同來紀念與倡議國會還我「白色恐怖記憶日」！

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

現場30位身著黑衣舞者拋出紅色紙片，在象徵獨裁者印記的堂體廣場前，以塗黑臉具象化揮之不去的白色恐怖夢魘，召喚勇敢的女性回來。（記者田裕華攝）

「519 讓消失的勇敢女性回來」— 找回消失的她們黑臉行動劇活動吸引許多民眾圍觀。（記者田裕華攝）

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