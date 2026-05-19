徐春鶯涉掩護中國統戰幹部赴台 曾提醒友人低調

陸配徐春鶯（見圖）與友人羅穎涉以商務交流掩護中國統戰幹部孫憲到台灣，檢方今天出示對話紀錄，徐春鶯曾提醒羅穎低調保密、「安排去公司坐坐」以防被查，羅穎稱起訴後才知孫憲身分。（資料照）

陸配徐春鶯與友人羅穎涉以商務交流掩護中國統戰幹部孫憲到台灣，檢方今天出示對話紀錄，徐春鶯曾提醒羅穎低調保密、「安排去公司坐坐」以防被查，羅穎稱起訴後才知孫憲身分。

根據台灣新北地方檢察署起訴書，徐春鶯涉長期與中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲等往來匯報政情，並與羅穎以集智公司名義，邀孫憲到台灣「商務活動交流」，涉偽造文件取得內政部移民署入境許可，讓孫憲於去年10月到台灣與政商人士會面。

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徐春鶯、羅穎被依反滲透法、偽造文書罪等起訴。

台灣新北地方法院開庭，檢方以證人身分傳喚羅穎交叉詰問，羅穎陳述當初由徐春鶯介紹具法律背景「孫主任」給她，她只知孫憲具法律背景，完全不知民革身分。

羅穎表示，去年她到上海，行前徐春鶯提議可和孫憲及孫憲家人吃飯，飯局中孫憲介紹女兒為上海鴻蘊公司董監事，由於集智與鴻蘊經營範圍相似，孫憲席間提議能否以商務交流名義到台灣；申辦行程由集智員工處理，由徐春鶯直接提供資料給員工，她未經手任何文件。

羅穎說，孫憲去年10月到台灣，僅抵達台灣當天有拜訪集智公司開會，後續未按當初呈報行程表進行。

檢察官當庭出示徐春鶯與羅穎對話紀錄，去年6月徐春鶯傳訊羅穎稱「孫主任入台證已拿到，低調盡量保密」、「如果來，就安排去公司坐坐，讓大家看到孫憲有來公司，甚至簽些意向書，以防萬一被告、被查」。

檢方詢問，如果是合法商務行程，為何徐春鶯需要這樣提醒；羅穎說，當時承辦王姓員工已離職並掌握大量資料，還曾要脅公司，由於兩岸關係敏感，她怕員工炒作這件事，曾向徐春鶯提議是否孫憲到台灣行程作罷，但徐春鶯與孫憲擔心如果這次不到台灣，之後更難申請，最後她勉強同意協助孫憲到台灣。

羅穎表示，孫憲到台灣是徐春鶯提出，且她看到起訴書才知孫憲具中共黨政背景，在此之前只認為孫憲是有法律背景的老人，不知孫憲影響力；徐春鶯辯護律師說，下次開庭辯論時再表達意見。

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