7、8年級生回憶童年順口溜 釣出阿扁神回「陳水扁說你欠扁」

前總統陳水扁。（資料照）

3C產品尚未普及台灣社會的年代，不少小學生會揪團玩鬼抓人、紅綠燈、戰鬥陀螺、各類卡牌等遊戲，還會流傳許多奇妙的順口溜。近期社群平台Threads的7、8年級生，開始回憶各種朗朗上口的童年順口溜，結果意外釣出「活網仔」前總統陳水扁加入討論，甚至翻出以他為主題的順口溜，神回應瞬間轟動全網。

據悉，一名女網友17日在Threads發文分享，「殭屍的咚咚，殭屍ㄘㄟˋ」、「左一拳，右一拳，大家一起縮一拳」、「零零七啊零零七，裝子彈啊裝子彈」、「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一，二五六二五七，二八二九三十一」等順口溜，並感嘆如今很多台灣小孩不知道這些趣味話語，曾帶來許多歡聲笑語。

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該文一出，勾起不少7、8年級網友的回憶童年，眾人還紛紛留言補充「小氣鬼喝涼水」、「梅花梅花幾月開」、「包餃子包餃子捏捏捏」、「炒蘿蔔炒蘿蔔切切切」、「十元買早餐，八元買豆干」、「因為所以，蟑螂螞蟻，數學國語」、「對不起、敬個禮、放個屁，臭死你！」、「剪刀石頭布，你沒穿內褲，內褲夾在聯絡簿，送給老師當禮物，老師看了很生氣，一腳把你踢到美國去」等順口溜。

熱衷半夜「海巡」Threads的陳水扁，也留言分享曾在台灣小學生之間流傳、以自己為主題的順口溜「打電話給陳水扁，陳水扁說你欠扁」，幽默神回吸引逾70萬人朝聖，「原來本人知道」、「官方玩梗最為致命」、「本人自己講是怎樣啦」、「沒想到長大可以看到本人親自講」、「迷因梗本人自己講20前的迷因，真的威力十足」、「我快笑死，小時候講這些的時候，誰想得到有一天阿扁本人自己講」。

網友回憶童年順口溜，釣出阿扁神回。（圖擷取自脆@4cat.meow4）

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