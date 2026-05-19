陳佩琪促媒體「圍堵第一夫人」問這事 四叉貓開酸：又想割小草了？

前台北市長柯文哲（左）與妻子陳佩琪。（資料照）

總統賴清德夫人吳玫如近日遭謠傳於美國聖荷西購置億元豪宅，消息雖已遭總統府全盤駁斥，但前台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨（18日）再度於臉書開嗆。她質疑台灣媒體「雙標」，呼籲媒體應拿出圍捕她與柯文哲的百分之一精神，24小時圍堵第一夫人，當面質問有無在美國置產或看房。對此，網紅四叉貓（劉宇）今日痛批陳佩琪整天發妄想文，質疑是不是最近又想割小草（民眾黨支持者）？

陳佩琪在文中表示，雖然成年子女不用申報財產，但照顧賴清德無微不至的人不可能足不出戶，最愛堵人的媒體不該堵不到人，「我的疑問都好幾天了，到底媒體記者有沒有去第一夫人住所外24小時守候呢？問問她有沒有在美國置產？妳有沒有去看房子？」

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陳佩琪質疑，她不信照顧賴清德無微不至的人，不用買菜煮飯或添購日常用品，就算好命都不用做這些， 一個人難道也都不逛街購物旅遊嗎？活著可以做到足不出戶，真厲害了，「請媒體拿出圍捕我和柯文哲的精神的十分之一或百分之一去圍堵她」。

她也點名總統府秘書長潘孟安與發言人郭雅慧，要求兩人出面澄清「不是總統夫人、兒子或孫子買的」。陳佩琪更將此事與川普、兩岸局勢掛鉤，直言這是賴清德對台灣百姓表達忠誠的大好機會，證明發生戰爭時「不會是第一個逃往美國的」。

對此，四叉貓今（19）日在臉書發文表示，陳佩琪整天在家發妄想文是怎樣？當不上第一夫人就可以發瘋？賴清德美國置產早就被澄清是假訊息，國外資料也可以查詢，又不像陳佩琪是真的有去看豪宅，斡旋金付了多少也不敢講，當初還捧著4300萬去買商辦一次付清。

四叉貓狠酸，陳佩琪明明家裡很有錢，出門有民眾黨價值300萬的專車接送，偏偏要裝著沒錢沒車偷偷買房子，「是不是最近又想割小草了呀？「對了，柯文哲買4300萬商辦已經滿兩週年囉，購買日期是2024年5月10日。」

大批網友也紛紛湧入陳佩琪的臉書留言區開酸「這篇真是滿滿的醋酸味文！妳是有多忌妒第一夫人」、「不貪污就不會有這些破事了知道嗎？」、「先不論財務、道德上的問題，人性本就對低調的事沒興趣；您若要活得自在沒人關注，就學習把心從外境收回吧，天下本無事，庸人自擾之」、「你不可以正視一下事實? 不要再自欺欺人了，蠻難看的」

事實上，針對置產謠言，總統府發言人郭雅慧日前早已嚴正聲明該說法完全不實、惡意造謠，總統及家人財產均依法申報並公開透明。總統府秘書長潘孟安也曾痛心呼籲，相關資訊皆可透過監察院公報查閱，政治人物與支持者應停止散播未經查證的錯誤資訊，不該靠假消息製造仇恨。

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