大刪國防預算挨批 馬文君質疑消防車採購價翻倍要國防部說明

國民黨立委馬文君。（資料照）

立法院近期將審議國防預算，國民黨立委馬文君質疑空軍「機場專用3000加侖消防車」採購過高，指單價達5549萬元，較10年前約2000至2500萬元明顯上漲，馬認為，消防車配置應依軍用機場需求決定，若條件未變卻大幅增加採購，這就不是單純戰備需求，而是典型預算膨脹，要求國防部說明價格與必要性，並提案減列及凍結部分預算，待報告後再動支。

今年國防預算，空軍提出「機場專用3000加侖消防車籌購案」全案預算編列9億9884萬元，115年度編列286萬元，以汰換現有T、TE型消防車，並加購6輛以缺裝補實，平均每輛採購價格高達5549萬元。

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針對該筆預算，馬文君指出，空軍現有的Striker3000消防車在2012至2015年透過「機場專用消防車籌購案」購置，單價大約落在2000至2500萬之間，如今同樣3000加侖等級的採購價竟拉高至每輛近5500萬元，價格幾乎翻倍，也高於物價通膨比例。

馬文君表示，國軍機場消防車的配置，本質就不單只看軍機數量來增加，而是依照軍用機場的跑道數量、基地救援等級、可操作最大機型、起降頻率與事故應變需求決定，固定部署在跑道周邊，專門處理軍機起降事故、油料火災等突發狀況。若現有軍用跑道數量沒有大幅增加、基地救援等級沒有重大改變，卻大量追加高價重型消防車，這就不是單純戰備需求，而是典型預算膨脹。

另外，價格翻倍的原因如空軍所言，是性能升級、特殊軍規？抑或是包含維保或特殊配備？那就請空軍完整說明差異，及購買需求，而不是一句「提升戰力」就想帶過，所以針對此「機場專用消防車採購案」提出減列全案二分之一預算（4億9942萬元）、凍結115年度編列的286萬元預算，待國防部報告後始能動支。

馬文君說，目的很簡單，就是要求國防部及空軍就機場消防車的採購價格，相關配置邏輯、汰換依據、妥善率，以及各基地需求逐一完整交代，確保國防預算花在刀口上。

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