在野大鍘無人機預算 顧立雄：無人機戰略非常重要盼朝野支持

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄報告業務概況並備質詢（資料照）

立法院近日通過7800億縮水版國防特別條例，刪除包含無人機預算在內的商購、委製預算項目，行政院表態將循追加預算、另提特別條例因應。國防部長顧立雄今（19）日表示，未通過的部分不排除以特別條例、追加預算或排入年度預算等3種方式處理；他強調，無人機是建構不對稱戰略的重要項目，籲請朝野政黨支持本土自主產製。

政府所提出的1.25兆元國防特別條例，日前遭在野黨聯手大砍至7800億元，關鍵商購、委製項目包括無人載具預算皆遭全數排除。顧立雄今天陪同行政院長卓榮泰赴立院報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」，並備質詢。

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針對全民關注無人機等預算遭刪除，媒體詢問在野黨也放話杯葛新條例，顧立雄受訪說，針對沒有通過的部分，有可能是提特別條例，也有可能追加預算，也有可能排入年度的預算裡面。國防部現在正就4700億的個別案項進行檢討，這三種方式都是不會排除的方法，最後檢討後會奉行政院來核定。

針對國民黨立委馬文君提案，砍掉國防年度預算中5億元的無人機經費，顧立雄回應指出，無人機的發展一直是國防部思考如何建構不對稱戰略的重要項目。要建立無人機的規模產業、強化國防韌性，透過自主生產來建立整體的防衛韌性，是非常重要的課題，無論是年度預算或先前的特別預算項目，都是為了這個目的。

顧立雄強調，國防部正在檢討後續無人機預算要如何編列，馬委員之前也提過無人機是非常重要的戰略，因此期盼朝野政黨都能夠支持無人機的編列與自主產製。他指出，從烏克蘭戰役裡面可以看到，這對我國的防衛韌性是非常重要的一步。

另有關馬文君提案擬將海鯤號後續第二年119億元預算全數凍結，顧立雄表示，現在最重要的就是讓海鯤號的海測能夠儘速完成，這是目前最主要的工作。

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