侯友宜因工程專業推薦李四川 卓冠廷笑邏輯怪：朱立倫當時沒推李

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市長選戰升溫，也成為新北市議會質詢焦點。新北市議員卓冠廷今（19）日在市政總質詢中表示，市長侯友宜因國民黨新北市長參選人李四川具工程背景，因此向選民推薦李四川，若依此邏輯，為何前新北市長朱立倫不交棒給時任副市長李四川？為何侯不推薦具有工程專業的副市長朱惕之？侯友宜隨即反駁，「選舉是我的事」，不是朱立倫決定，新北接下來進入捷運工程大爆發期，選個有工程背景的比較好。卓則強調，知人善任更重要。

卓冠廷表示，新北歷任市長，有誰是工程專業出身？當初朱立倫喊出三環三線捷運建設，最終都在侯友宜任內一一實現，完成環狀線、三鶯線、淡海輕軌等軌道建設通車，如果依照侯友宜推薦李四川的邏輯，那麼朱立倫當時為何不是交棒李四川，而是選擇了警察出身的侯友宜？為何侯友宜如今不是推薦朱惕之？「好像侯友宜推薦錯人？」

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「選不選是我的事」，侯友宜隨即反駁，這並非朱立倫決定，而是當初他自己決定參選，李四川當時未決定要選；他也謝謝議員肯定，但建設落成非他一人功勞，雖然他非工程專業，但任用許多專業人才，新北這段時間正好有7線規劃、7線並進，進入捷運建設大爆發期，還有大巨蛋要蓋、麥仔園與大柑園開發也要完成，選個有工程專業的較好。

卓冠廷則強調，知人善任最重要，不是看一個人的背景去判斷是否適任市長；他也詢問新北大巨蛋進度，關心何時公告最終選址。

體育局長洪玉玲說，期程沒有改變，盼最遲7月初作出決定，已開8場專家座談，持續收集民眾意見，對於現存候選地址淡海二期、樹林機五現有20多個評估指標在判斷優劣勢，大巨蛋選址考量不止工程，一定要判斷區位、發展潛力等方面，須連周遭整體擘劃。

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