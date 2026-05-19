WHA二對二辯論 巴拉圭衛福部次長籲讓台灣有意義參與世衛

第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第79屆世界衛生大會（WHA）昨日開幕並進行全會二對二辯論。巴拉圭衛福部次長歐德亞多（José Ortellado）表示，台灣被排除於世界衛生組織及世界衛生大會之外，已在全球衛生預防與應變體系中形成缺口。台灣應獲邀以觀察員身分參與WHA，並有意義地參與世界衛生組織各項會議、機制及活動。

歐德亞多表示，「世界衛生組織憲章」揭示：「享有最高可達之健康水準，乃人人應有之基本權利。」在當前傳染病再度蔓延、新興人畜共通疾病威脅日增之際，排除任何具備實證能力之參與者，均將對全球公共衛生安全構成風險。

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歐德亞多說，台灣於公共衛生領域向來展現負責任且成效卓著之夥伴角色，在2009年至2016年間尤為明顯，當時台灣獲邀以觀察員身分參與本大會，其貢獻廣受肯定。COVID-19疫情期間，台灣迅速建立早期偵測與應變機制，強化流行病監測，確保醫療物資協調分配，並與多國分享防疫經驗及提供協助。此外，台灣也積極促進數位健康體系建設及國際醫療合作，對世界多個地區均有具體貢獻。

台灣被排除於世衛之外 歐德亞多：已在全球衛生體系形成缺口

歐德亞多表示，台灣被排除於世界衛生組織及世界衛生大會之外，已在全球衛生預防與應變體系中形成缺口。不僅限制流行病資訊之即時交流，也妨礙技術合作之推動；而在當前全球面臨比任何時刻更需協調合作之際，此種排除尤顯不合時宜。

歐德亞多代表巴拉圭重申，「普遍性原則」乃指引本組織運作及履行全球公共衛生領導職責之核心基石之一。若連技術與科學合作都受到阻礙，任何全球衛生體系皆無法稱為真正具包容性與完整性。尤其當此情形意味著2350萬人民被排除於全球衛生安全體系之外，且國際社會無法充分受益於台灣可為全球公共衛生所提供之經驗與能力。

「台灣應獲邀以觀察員身分參與世衛大會」

歐德亞多表示，巴拉圭代表團再次重申明確、堅定且不容動搖的立場，台灣應獲邀以觀察員身分參與世界衛生大會，並有意義地參與世界衛生組織各項會議、機制及活動。

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