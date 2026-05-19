直言蔣萬安只會操作意識形態 鍾年晃：沈伯洋是令人驚豔的黑馬

民進黨雙北市長參選人沈伯洋（左）、蘇巧慧（右）在北市合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場。（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧今（19日）首次在台北市的魚果市場合體，沈伯洋表示，國民黨的「雙北共治」是由上而下的想法，他跟蘇巧慧要做的是「雙北共好」。對此，名嘴鍾年晃也大讚「沈伯洋不只是撲馬（Puma），他將是黑馬」。

鍾年晃今日於Threads發文指出，他昨（18日）在《新聞別晃神》廣播節目專訪沈伯洋，結束後有感而發在臉書大讚，沈伯洋絕對是讓人驚豔的受訪者，面對當選後的施政必考題，沈拋出「把時間找回來」的思維，以「生態系市政治理」直擊城市痛點，未來絕對是一匹令人驚豔的黑馬。

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鍾年晃說，沈伯洋以「父母接送小孩」為例，直言現行市府彈性上下班政策雖好，但不夠周延，長期下來對沒小孩的代理同事並不公平，也會有相對剝奪。他舉日本「代理津貼」為例，幫忙代理別人工作的人，可以額外得到津貼，不失為一個可行方案；同時必須整體規劃學校周邊500公尺交通動線，家長順利接送、有閒暇逛街，才能真正活絡商圈經濟。

鍾年晃強調，「以上只是我簡述的摘要，不是沈伯洋正式提出的完整規劃。」但至少可以看出一個重點，即「人」才是城市的主體，「生態系市政治理」要解決的不是單一問題 或現象，而是全面性、系統性治理。

鍾年晃指出，反觀蔣萬安團隊一直揪著「台獨黨綱」不放，顯見藍營深知操作意識形態是最廉價、最有勝算的選舉方式，因為真要進入市政議題實質攻防，蔣萬安一定討不到便宜。

鍾年晃最後說，很難想像這是一個政治素人能夠提出的見解，代表他真的準備好了。沈伯洋的開局很好，待打開知名度之後，相信他絕對是一匹令人驚艷的黑馬。

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧在北市合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場，並向攤商們一一握手致意。（記者王藝菘攝）

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