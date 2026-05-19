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    首頁 > 政治

    世衛大會二對二辯論 帛琉副總統：WHA須邀請台灣以觀察員身份參與

    2026/05/19 14:36 記者黃靖媗／台北報導
    第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

    第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

    第79屆世界衛生大會（WHA）昨日開幕並進行全會二對二辯論。友邦帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Arnold Oilouch）表示，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，既不合理，且有害無益，台灣的實質參與，將能強化而非損害全球衛生體系，並表達WHA必須邀請台灣以觀察員身分參與，並支持台灣有意義參與WHO的所有會議。

    歐宜樓於二對二辯論表示，「世界衛生組織憲章」明確指出，全人類的健康是實現和平與安全的基礎，當今世界正面對新興人畜共通傳染病、不斷演變的COVID-19變異株，以及氣候變遷所帶來的健康風險，全球衛生治理不容許存在任何缺口。將包括台灣在內的任何有能力且負責任的夥伴排除在外，正是在製造這樣的缺口。

    歐宜樓表示，將台灣排除在WHO之外，既不合理，且有害無益，不僅削弱全球疾病監測體系、延誤資訊共享，更損害國際社會的集體防範能力。台灣擁有先進的公共衛生專業、完善的醫療體系，以及長期貢獻國際衛生合作的卓越實績。台灣的實質參與，將能強化而非損害全球衛生體系。

    歐宜樓指出，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議均未提及台灣、未決定台灣的地位，也未授權其他政府在聯合國體系或WHO中代表台灣。任何企圖援引這些決議，以阻撓台灣國際參與的行為，皆是對國際法的刻意扭曲與誤用。這些作法不僅缺乏法律依據，更對全球公共衛生造成損害，並破壞國際合作。唯有台灣的民選政府才能代表其2350萬人民，從未有其他政府統治過台灣，台灣始終由台灣人民自行治理。因此，沒有任何政府有權利在國際組織中代替台灣發聲。

    歐宜樓表示，台灣始終是國際社會中的良善力量，在COVID-19疫情期間，台灣透過智慧醫療合作及能力建構，協助夥伴國家強化其醫衛體系。台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，這證明納入台灣參與WHA不僅可行，且有所助益。

    歐宜樓強調，這不是政治問題，而是公共衛生的當務之急。本著「全民均健」以及「永續發展目標」（SDGs）的不遺漏任何人的精神，任何人都不應被排除在外，尤其不應排除台灣，「WHA必須邀請台灣以觀察員身分參與，並支持台灣有意義地參與WHO的所有會議、機制及活動」。

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