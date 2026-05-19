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    首頁 > 政治

    所會協商破裂太保市總預算由嘉縣府裁決 議員促3天內核定

    2026/05/19 14:00 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣議員黃榮利（右）要求縣府盡快核定太保市公所總預算。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

    嘉義縣議員黃榮利（右）要求縣府盡快核定太保市公所總預算。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

    嘉義縣太保市公所今年總預算因所、會協商破裂，總預算案將由縣府裁決；縣議員黃榮利今天在縣議會質詢說，縣府目前尚未裁決總預算金額，影響市民權益，要求縣府3天內核定，否則民眾將到縣府抗議；縣長翁章梁說，會依照行政程序及財政紀律原則，盡快核定。

    太保市公所與市民代表會多數派不合，代表會主席葉俊男、副主席官汝濃、代表林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰6位為代表會多數派，代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田及周玉岸為公所派，雙方在總預算案多次交鋒，所、會4月16日協商破裂，總預算案由縣府裁決。

    黃榮利說，市公所4億餘元總預算有去年災害重建經費，以及基礎建設、社會福利等，但至今尚未通過，今年已過5個月，嚴重影響市民權益；黃榮利表示，花蓮縣今年預算由中央核定，中央一毛未刪，市公所沒有債務，今年總預算4.4億元，應全數過關，要求縣府說明何時能核定。

    縣議員詹琬蓁關心太保市公所總預算案核定進展，花蓮縣府總預算也有遭遇類似狀況，中央已裁決401億元原編預算全數核定，要求主導此案協商的縣府秘書長羅木興至議會備詢。

    縣府民政處長楊健人表示，4月16日太保市公所與太保市民代表會協商破裂，縣府尚就預算內容討論中，會盡快核定；議長張明達同意詹琬蓁建議，請羅木興至議會備詢。

    縣議員詹琬蓁（左）要求縣府秘書長羅木興到議會備詢。（擷取自嘉義縣議會直播影片

    縣議員詹琬蓁（左）要求縣府秘書長羅木興到議會備詢。（擷取自嘉義縣議會直播影片

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