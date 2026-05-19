民進黨批治理失能 基市府：努力推動市政

民進黨基隆市黨部批市長謝國樑管理失能、市政一灘死水。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市黨部針對近來基隆和平島水資源回收中心疑遭濫倒廢棄物，市府公務員涉案，去年民生飲用水也遭到污染，批謝國樑市府無心市政、治理失能。市府回應表示，「市府努力推動市政，尊重各界意見。」

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天指出，和平島水資源回收中心是基隆重要公共設施，負責污水處理與環境保護，如今卻爆出疑遭違法傾倒廢棄物，管理單位主管、公務人員及廠商涉案。

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余睿柏認為，今天的問題不只是司法案件，更暴露市府監督管理機制全面失靈。市民最想知道的是：「市政府到底失能多久了？」市府管理是否長期鬆散、內控機制是否形同虛設，謝國樑市府必須把事實向社會清楚交代。

余睿柏表示，基隆市民對「水」的不安不是今天才開始。去年基隆河油污造成民生用水出現異味，市府一開始連問題源頭、通報機制與應變節奏都說不清楚，讓市民只能自己買水、洗水塔、等通知。

余睿柏指出，飲水管理管理失能，污水處理內控失靈。民進黨基隆市黨部要求基隆市政府，第一，全面配合檢調調查；第二，立即清查所有相關公共設施；第三，盡快向市民提出完整說明與檢討報告。

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