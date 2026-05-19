川普丟中方贈禮 簡舒培促查雙城論壇禮品有無竊聽設備

上海市長龔正2025年送給台北市長蔣萬安的《玉蘭綻放．堅如磐石》藝術瓷瓶，據了解現擺放在市長室。（資料照，北市府提供）

美國總統川普本月13日至15日出訪北京，有白宮記者爆料，川普一行在回程時，將中方準備的一次性手機、禮物，全都丟到垃圾桶。民進黨籍台北市議員簡舒培今（19）在議會民政委員會質詢，關切歷屆雙城論壇中方送的禮物現況，市府表示，都在市長辦公室，簡舒培援引之前中方送給英國的茶具藏竊聽器一事，要求市府清查，秘書長王玉芬允諾，表示會做好資通訊安全。

簡舒培今詢問王玉芬歷屆雙城論壇上海方都贈了哪些禮物，王玉芬一一說明，2015年是《白玉幽香》漆盤、2016年是《今日上海》絲綢畫、2017年是《金玉滿堂》白玉蘭雕塑品、2018年是書法字畫、2019年是刺繡作品；2020、2021、2022以視訊方式舉辦論壇，未贈送禮品；蔣萬安上任後，2023年是《玉蘭花開》瓷器、2024年《春滿人間》藝術花瓶、2025年是《玉蘭綻放．堅如磐石》釉上彩瓷瓶。

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簡舒培追問這些贈品現在放在哪裡？蔣萬安收贈的禮品現在放在哪裡？市府表示，首長收受的贈品回來後會先做政風先登記，之後會送回首長辦公室。

簡舒培接著說，之前曾傳出中方送給英國駐中外交人員的茶具中暗藏竊聽器；有沒有想過蔣萬安的禮品中有沒有竊聽？要不要查一下？事關重大。若禮品現在都在市長室，應該要拿出來，先請警察局查一下是否有竊聽設備在裡面。王玉芬允諾並表示會做好資通訊安全。

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