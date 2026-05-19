川習會後美中台情勢發展 學者：對台灣是「大利多」

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院召開。（記者陳鈺馥攝）

對於川習會後美中台與兩岸情勢發展，專家學者今天強調，從美國總統川普和美國務卿魯比歐專訪所談到台灣的內容來看，事實上，對台灣而言都是大利多。美國若要維持在印太地區的領導地位，就無法放棄台灣。因此川普可能在言論上對台採取「模糊態度」，但強調政策不變。此外，美台在軍事與產業鏈合作會更緊密合作，以落實對中國的實質遏制。

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會今日在台大社科院召開，前陸委會副主委、中研院歐美所研究員林正義表示，中共領導人習近平利用北京主場，刺探川普在台灣議題的反應，習提及軍事衝突，美國是否會防衛台灣，要求美國停止對台軍售，已像是首席的情報官。川普在中國沒有公開對台灣的看法，接續在空軍一號、訪談的轉述與答覆記者，認為八一七公報是1980年代產物，已時代久遠，一如他訪問北京前，就提出北京高峰會將談到對台軍售的議題。

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林正義指出，魯比歐接受美國CNBC訪問提到高峰會進行情況，川普沒有對習近平在台海議題有所承諾，美國對台政策沒有改變。川普離開中國之後，針對台灣有公開的談話，對美台關係、台灣未來投下一些變數。

林正義提及，美國對台軍售不是只有川普單獨的決定，美國國會也有權力建議或主導對台軍售，川普不可能停止對台軍售。2026年1月，美國國會已提出140億美元對台軍售，台灣立法院也通過此一筆「政府對政府軍售」預算。

他分析，川普會挑選時間，儘量依照台灣立法院特別條例公布的一年之內規定，宣布對台軍售，以免面對美國國會議員更大的壓力。台灣的反對黨或部分媒體提及川普和習近平「共管台灣」，這是言過其實。川普政府強烈希望台灣能增強自我防衛能力，提高國防預算。

「川普訪中目的像是建立個人功業」

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立說，川普訪中的目的更像是建立個人功業，而非為美中建立制度性安排。川普尋求短期的地緣政治穩定，並以建立領導人私人情誼進行和緩外交，但由於雙方政府的高度不信任，這從代表團被要求全部丟棄中國發放物品，不能帶上空軍一號，足見兩國仍處於高度的猜忌。

林子立分析，儘管川普必然延續美國優先的交易邏輯，加上台灣在軍購條例出現行政和立法衝突的事實，川普以軍售模擬兩可的態度，展現他故意的高度不確定性。這對台灣「疑美派」陣營而言，正是操作疑美論最好的宣傳。

林子立強調，美國若要維持在印太地區的領導地位，就無法放棄台灣。因此川普可能在言論上對台採取模糊態度，但強調政策不變。除此之外，美台在軍事與產業鏈合作會更緊密合作，以落實對中國的實質遏制。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，關於川普與魯比歐專訪所談及台灣的內容，事實上對台灣而言都是大利多，魯比歐在北京專訪的重點是「警告」，若中國試圖透過武力或脅迫改變現狀，「會是可怕的錯誤，勢必影響兩國利益與全世界的利益」。

董立文：美中雙方對台灣議題各說各話

董立文分析，川普事後的專訪，關鍵詞句是，沒有對習近平承諾任何事情、不與習近平討論對台動武問題，軍售問題會和台灣掌權者討論，以及不希望台灣宣布獨立背後被認為是美國的支持，也不想美國「飛9500英里去打仗」等。這美中雙方對台灣議題上再一次的各說各話，維持現狀。

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰說，如同往例，美中會談「不可能不談台灣問題」，其次也猶如過往，美中雙方的表態一如既往，北京堅持台灣問題是中國內政與美中關係紅線，美國則反對武力解決，並一再聲稱「並未改變政策」。第三則事實是，美國對台政策猶如美台關係，一直都在變化中，只是方向與速度不確定罷了。

蔡東杰認為，無論從建交到斷交的「大變」，抑或從「三公報一法」到「三公報一法六項保證」的「微調」，根據情勢與時俱進原本就是理性外交決策，無論美國做出何種調整，只要符合其國家利益都無可非議。

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