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    首頁 > 政治

    白沙屯媽祖醫院動土！鍾東錦爭中央經費 賴清德：總預算還沒過

    2026/05/19 13:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    白沙屯媽祖醫院動土， 鍾東錦向總統爭經費遭賴清德回「這點」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯媽祖醫院動土， 鍾東錦向總統爭經費遭賴清德回「這點」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    苗栗醫療資源迎來重大里程碑！「童綜合白沙屯媽祖醫院」今舉辦開工動土典禮，總統賴清德、苗栗縣長鍾東錦及地方政要皆出席見證。鍾東錦致詞時細數任內醫療建設進展，隨後話鋒一轉稱，苗縣仍遭財政控管，當場向賴清德爭取經費。賴清德則回應，中央政府總預算案仍未通過，希望鍾東錦等地方首長應發揮影響力，協助預算案通過。

    鍾東錦說，剛上任時苗栗鄉親最不滿意「醫療」與「教育」，隨著衛福部立苗栗醫院大樓已發照、大千竹南醫院動土、為恭醫院也持續升級，未來童綜合白沙屯媽祖醫院完工後，苗栗醫療拼圖將更趨完整。

    不過，鍾東錦隨即向總統喊話，竹南、頭份因科技業發展移入大量年輕人口，導致在地國中小極度擁擠、亟需建校，鍾東錦說，之前向總統報告，公文第一次回來不予補助，因為財劃法。第二次則為「研議」，期盼中央縮短研議時間、全力協助苗栗教育。

    賴清德致詞時說，若總預算通過，苗栗縣政府今年從中央拿到的經費比去年多28億元；賴清德更向鍾東錦說，「中央政府總預算還沒過，我沒有看到你出來講」；賴清德更當場詢問苗栗縣議長李文斌「苗栗縣政府總預算什麼時候通過？」，得到回覆為去年11月後，賴清德立刻順勢向全場高呼：「你看！我們給苗栗議會、議長、副議長多大的掌聲好不好！」

    賴清德強調，如同醫院董事會不通過預算便無法蓋醫院一樣，他也對在場的立委陳超明喊話，發揮影響力，只要中央總預算順利通過，苗栗今年比去年多拿的28億元經費才能真正落實。

    白沙屯媽祖醫院動土， 鍾東錦向總統爭經費遭賴清德回「這點」。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯媽祖醫院動土， 鍾東錦向總統爭經費遭賴清德回「這點」。（記者蔡政珉攝）

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