總預算、軍購預算還卡在立院 卓榮泰再提8社福津貼將編追加預算

行政院長卓榮泰今天在「520記者會」，呼籲立法院盡速審議今年度總預算，並讓軍購特別預算順利進入審議。（記者田裕華攝）

立法院正在展開今年度中央政府總預算審議，下午也將展開行政院軍購專案報告。行政院長卓榮泰今天在「520記者會」，呼籲立法院盡速審議今年度總預算，並讓軍購特別預算順利進入審議。他也提到，國民年金、老農津貼等8項社福津貼，平均增加23.5%，行政院也將追加預算辦理。

針對正在展開的預算審議，卓榮泰指出，第一，今年度中央政府總預算案，是為了國家發展所須，希望立法院迅速審理；第二，為了國家安全所需的軍購特別預算，希望今明兩日能順利進入審議，早日運用。第三，針對社會安全弱勢照顧，今年必定會提出完整追加預算，進行必要支應；第四，因應經濟發展迅速，今年要為明年經濟建設跟科技發展提出更宏觀的116年全國總預算。

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對於軍購遭藍白刪除的4700億元如何處理？卓榮泰今天再度重申，一定會在「憲法」與「預算法」規定下進行，依照正常程序，就是再提特別條例與預算、追加預算、以年度的公務預算編列，3個方式都有其考量之處。但若攸關商購、委製、台美合作、本土軍工國防產業發展的4700億元全數以公務預算支應，對年度預算會發生排擠效果。

卓榮泰表示，目前總預算還在審，軍購也延宕許多日子，希望都能順利進行，也希望朝野更多合作，各縣市也能協調，協助中央政府總預算跟軍購預算盡量寬列，讓政府有充裕的預算能力，讓國防和軍備有更大的防衛力量。

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