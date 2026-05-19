沈伯洋蘇巧慧首合體！凌晨訪魚果市場 網讚：超喜歡兩位

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧在北市合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場，並向攤商們一一握手致意。（記者王藝菘攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧今（19日）首次合體，選在台北市萬華區魚果市場集結。對此，政治工作者周軒直言，提名不到一週，身為「學姊」的蘇巧慧就帶著沈伯洋走訪市場，「這是疼惜也是鼓勵，更是相信這是未來一起奮戰肩並肩的夥伴。而我知道，她這位賓州大學與政治圈的學弟，不會辜負這份信任」。

周軒今日於臉書發文指出，「我很久沒有半夜不睡覺跑去走行程了。」今日凌晨3時，整座台北城寧靜的深夜，華中橋下卻開始人聲鼎沸。過不久沈伯洋跟「水獺媽媽」蘇巧慧到了，整群人開始騷動了起來。

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周軒說，這應該是沈伯洋第一次有這樣的機會，在這樣的時間，看見這樣的台北，感覺得出他有點緊張，不過他可是沈伯洋。魚市跟果菜市場的攤商都很熱情，有一位學姊在旁邊帶著，沈伯洋很快地也進入狀況了。

周軒透露，看著沈伯洋來者不拒跟民眾自拍，低頭向攤商拜票握手鞠躬，今天又解鎖了沈伯洋的新技能，今天對他而言，又是一次知性的田野調查。最近很多人對於沈伯洋有不少的焦慮與懷疑，我想這都是他的功課，是他必須要證明給質疑的聲音看：「我沒有問題的」。

周軒認為「不過他是沈伯洋，我相信他真的不會有問題的」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「超喜歡兩位」、「這握手姿勢，很可以」、「雙北能有這樣的兩個候選人，真的是難得的福氣，擺脫又老又舊的難民黨」。

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民進黨雙北市長參選人沈伯洋向攤商握手致意。（圖擷取自沈柏洋臉書）

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧在北市合體拜訪台北漁市場、台北市第一果菜批發市場，並向攤商們一一握手致意。（記者王藝菘攝）

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