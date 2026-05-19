519白色恐怖記憶日 李遠：盼不義遺址成社會對話基礎

519白色恐怖記憶日活動後，眾人手持百合花繞行紀念碑向受難者致敬，右為文化部長李遠。（記者翁聿煌攝）

國家人權博物館19日舉辦「519白色恐怖記憶日典禮」，文化部長李遠、國家人權博物館長洪世芳、受難者家屬杜銘哲，以及倡議519白色恐怖記憶日的政治受難者及家屬與連署者共約150人出席，眾人在活動後手持百合花繞行紀念碑向受難者致敬，李遠表示，「不義遺址保存條例」目前還在立法院沒有通過，但今年4月5日，第一個原林義雄宅邸、「義光教會」，成為「具轉型正義意涵場址」，希望將不義遺址納入社會記憶的網絡，成為社會對話前進的基礎。

文化部表示，19日將全台27處不義遺址，如泰源監獄、台灣省生產教育實驗所等，同步開放民眾參觀，在保存實體遺址的同時，更透過數位科技與藝術策展，讓沈重的歷史轉化為與大眾對話的感性文本，文化部指出，轉型正義若無文化的介入，將難以跨越時空與世代鴻溝，唯有透過文化與藝術串聯歷史記憶，與當代社會對話，才能讓歷史真相跨越世代傳承。

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政治受難者家屬杜銘哲表示，他的父親杜孝生在1952年「湯守仁等案」中，被以「共同連續侵占公有財物」的貪污罪名判刑15年，導致其排除在叛亂案件的補償機制之外，更因「貪污」污名，無法為部落族人認同，杜銘哲分享他多年來如何四處訪查、拼湊真相，最終在2016年透過「模擬憲法法庭」引起社會關注，並於2020年由促進轉型正義委員會認定屬司法不法，撤銷原判決，修復受難者與社會的連結。

人權館表示，19日於景美園區活動現場亦舉辦人權市集，邀集具有相同人權理念的相關組織、團體、出版社、文史工作者等共同參與，並於晚間在台北生技園區多功能廳舉辦紀念音樂會，由知名小提琴家胡乃元率領TC弦樂四重奏演出，持續以音樂深化社會共感。

來自鄒族的政治受難者家屬杜銘哲，在台上吟唱原民歌謠為前人祈福。（記者翁聿煌攝）

主辦單位在白色恐怖景美紀念園區內舉辦人權市集，小朋友在當年監禁政治犯的看守所前休息。（記者翁聿煌攝）

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