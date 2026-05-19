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    首頁 > 政治

    林佳龍WHA期間訪日內瓦創首例 外交部：事前與各方做好協調

    2026/05/19 12:54 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍於世界衛生大會（WHA）期間到訪瑞士日內瓦，創下首例。外交部發言人蕭光偉19日說明，外交部事前有與相關各方做好溝通協調，林佳龍此行讓世界更能看清楚，台灣可以在公衛醫療領域做出貢獻。（資料照）

    外交部長林佳龍於世界衛生大會（WHA）期間到訪瑞士日內瓦，創下首例。外交部發言人蕭光偉19日說明，外交部事前有與相關各方做好溝通協調，林佳龍此行讓世界更能看清楚，台灣可以在公衛醫療領域做出貢獻。（資料照）

    外交部長林佳龍於世界衛生大會（WHA）期間到訪瑞士日內瓦，創下首例。外交部發言人蕭光偉今（19）日說明，外交部事前有與相關各方做好溝通協調，林佳龍此行讓世界更能看清楚，台灣可以在公衛醫療領域做出貢獻。

    根據路透報導，瑞士外交部表示，並未對林佳龍赴日內瓦提供協助，台灣國民持有護照、無需簽證，都能進入瑞士，並表達對於台灣無法如同2009年獲准以觀察員身份參與WHA感到遺憾。

    蕭光偉今日於外交部例行記者會說明，外交部事前有與相關各方做好溝通、協調、準備。

    蕭光偉表示，這次部長林佳龍能順利成行，雖然我國還是未受邀參加WHA，但是可以看到這次活動凸顯了台灣公衛實力，以及醫療產業高度發展的能力。讓世界更能看清楚，世界是需要台灣的，台灣也可以在公衛醫療領域做出貢獻。

    另外，針對中國一再表示台灣參與WHA必須依照一中原則處理，更聲稱台灣已獲得「充分技術參與安排」，過去一年共有18人次參與WHO技術活動。

    蕭光偉表達強烈譴責，並指出中國對台灣參與WHA持續發表不實及誤導國際視聽的言論，並持續政治化台灣參與議題，讓全球公共衛生合作與防疫體系暴露在高度政治風險之下。

    蕭光偉指出，WHO作為全球公衛專業機構，核心宗旨在於促進全人類健康福祉，應自全球公衛利益及專業需求考量台灣參與議題，遺憾其卻受制於中國設定的政治前提拒邀台灣出席WHA。

    蕭光偉指出，中國長期不當干預WHO處理台灣平等參與技術性會議與機制，甚至對外散佈台灣已獲「充分技術參與安排」的虛假消息，嚴重罔顧全球衛生資訊交流與跨國防疫合作的重要性。 

    蕭光偉表示，台灣尤其在傳染病防治、全民健康保險、數位醫療及醫衛援助等領域具備長足專業及豐富經驗，多年來透過跨國醫療合作及公衛能力建構等方式，協助友盟國提升醫療韌性成果斐然，更凸顯即使中國能阻止WHO發給台灣邀請函，卻擋不住台灣對全球衛生防疫做出的貢獻，以及國際社會廣泛對台灣醫衛能力與民主價值的高度肯定。

    蕭光偉表示，全球衛生治理不能遺漏任何人。外交部將持續藉總合外交、公私部門夥伴關係及台灣科技實力，深化與友邦及理念相近國家關係，並積極推動國際醫衛合作與以醫帶產模式，堅定守護2300萬台灣人民理應享有的國際參與權利。

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