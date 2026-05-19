藍白聯手修「選罷法」為高虹安連任解套？莊競程質疑：立法干預司法

民進黨新竹市長參選人莊競程認為高虹安對誣告官司沒信心，才急欲以立法干預司法。（記者洪美秀攝）

立法院藍白立委近期提案《選罷法》修法，其中民眾黨提案把「易刑處分者」也與「受緩刑宣告者」同列入不受參選限制內，此案被外界認為是為新竹市長高虹安的誣告官司解套，讓高虹安能獲得參選連任資格的「因人設事」修法。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程認為，高虹安應對自己的誣告官司沒信心，才會急著企圖以立法干預司法，這是對國家立法與司法的傷害，藍白兩黨淪為替個人修法，相當不可取。

莊競程說，不管立法院有關選罷法的修法結果如何，都不會影響他與高虹安競選新竹市長的節奏，因為不管對象是誰，他都有信心打贏新竹市長這場選戰，相較於高虹安這3年來忙於出庭個人官司案，無暇市政，甚至停職1年5個月讓新竹市政空轉停滯，他更能帶領新竹市繼續起飛躍進，因為他除有區域立委的基層服務經驗，更有在行政院中部辦公室擔任執行長協調各部會的行政執行力。

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而藍白兩黨為了讓高虹安得以參選，不惜用立法為其排除司法障礙，莊競程說，這是典型用立法干預司法的行為，這是在一個民主國家中不應出現的狀況，是破壞司法公信力及公權力。且立法院修法與立法是為公眾利益及福國利民之事，為特定政治人物的官司修法，很難讓國人認同。

莊競程認為，高虹安應是對個人的誣告官司案沒有信心，但她在對旅美教授陳時奮提告時就應知道誣告案非同小可，如今誣告官司高院判其6個月刑期，他認為高虹安應是沒信心，才會想方設法想利用立法干預司法，突顯高虹安很心急且對自己沒信心。

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